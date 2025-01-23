Davos'ta paylaşılan son rapor ürküttü: 5,7 trilyon dolar kayba yol açabilir!

23 Ocak 2025 15:26 - Güncelleme : 23 Ocak 2025 16:05

Küresel gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH), finansal sistemdeki parçalanma nedeniyle 5,7 trilyon dolar kayba uğrayabilir.

Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 55. Yıllık Toplantıları kapsamında küresel finansal sistemdeki parçalanmaya ilişkin açıkladığı yeni rapora göre, artan jeoekonomik parçalanmadan kaynaklanan önemli riskler bulunuyor.

5,7 TRİLYON DOLAR KAYIP RİSKİ

Ülkelerin uyguladığı kısıtlayıcı ticari politikalar gibi devletçilik politikalarından kaynaklanan parçalanmanın, ticaretin ve sınır ötesi sermaye akışlarının azalması ve ekonomik verimlilik kaybı nedeniyle küresel ekonomide 0,6 trilyon dolar ile 5,7 trilyon dolara kadar kayba mal olabileceği tahmin ediliyor. Söz konusu 5,7 trilyon dolar, GSYH'nın yüzde 5'ine karşılık geliyor.

KOVİD SALGININDAN BİLE BÜYÜK

Artan jeoekonomik parçalanmanın ekonomik etkisinin, 2008 finansal krizinin veya Kovid-19 salgınının neden olduğu sorunlardan daha büyük olabileceği tahmin ediliyor.

Ülkelerin kendi jeopolitik hedeflerini gerçekleştirmek için yaptırımlar ve sübvansiyonlar gibi farklı korumacı politikalarla finansal sistemi kullanması, küresel ekonomide işbirliği ve sürdürülebilir kalkınma için tehdit oluşturuyor.

Rapor, dünyadaki yaptırımların 2017'den beri yüzde 370 arttığına işaret ediyor.

WEF Mali ve Parasal Sistemler Merkezi Başkanı Matthew Blake, rapora ilişkin değerlendirmesinde, finansal sistemdeki parçalanmanın küresel ekonomi üzerindeki olası maliyetinin çok büyük olduğunu belirterek, "Liderler, ilkeli yaklaşımlarla küresel finans sistemini korumak için kritik bir fırsatla karşı karşıya." uyarısında bulundu.

ÖZEL JETLER PEŞ PEŞE SIRALANDI

Davos’taki Dünya Ekonomi Forumu'na dünyanın dört bir yanından gelen VIP isimlerin özel jetleriyle toplantıya katılmaları dikkat çekti. İsviçre’deki Zürih Havalimanı'nda Davos için gelen konukların uçakları nedeniyle yoğunluk gözleniyor.

ABD'DEN UKRAYNA'NIN NATO ÜYELİĞİNE 'KIRMIZI' IŞIK

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminde "Özel Misyonlar Temsilcisi" olarak görev alan Richard Grenell, Ukrayna'nın NATO üyeliği talebine karşı çıkarak "NATO'da bazı üyeler üzerine düşen adil ödemeleri yapmazken ABD halkından NATO şemsiyesini genişletmesini bekleyemezsiniz." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminde "Özel Misyonlar Temsilcisi" olarak göreve başlayan Richard Grenell de video konferans yoluyla bağlandığı panelde Trump'ın Ukrayna ile Rusya arasındaki sorunların çözümünde net olduğunu söyledi.

Eski ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile 3,5 yıl konuşmadığını hatırlatan Grenell, "ABD halkı bunun çirkin bir tutum olduğunu düşünüyor. İnsanlarla konuşabilmelisiniz, bu bir taktik. Trump ölümlerin durdurulmasına odaklı. Sadece ona biraz zaman verin, bilirsiniz ki o oldukça iyi bir arabulucu." şeklinde konuştu.

Grenell, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin paneldeki "Ukrayna, NATO üyesi olmalı" söylemlerine işaret ederek, "NATO'da bazı üyeler üzerine düşen adil ödemeleri yapmazken ABD halkından NATO şemsiyesini genişletmesini bekleyemezsiniz. ABD'de savunma harcamasını halk yaparken NATO Genel Sekreteri'nin Ukrayna üyeliğinden bahsetmesi beklenmedik sorunları beraberinde getirebilir." diye konuştu.