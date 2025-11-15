Denizlerde bollaşan hamsi tezgahlarda 100 TL’ye yer buldu

Denizlerde hamsi bolluğunun artmasıyla birlikte fiyatlar düştü. Fiyatı 100 TL’ye kadar gerileyen hamsi tezgahların yıldızı olurken, 150 TL’ye satılan istavrit ve uskumru vatandaşın en çok tercih ettiği balık çeşitleri arasında yer aldı. Geçtiğimiz yıl çok ucuz fiyatlara satılan palamut ise 350 TL’den satışa sunuldu.

"HAMSİ, SARDALYA VE İSTAVRİTİN BOL TÜKETİLMESİ GEREKEN BİR DÖNEM"

Tezgahların son durumuyla ilgili bilgi paylaşan balıkçı Cengizhan Şen, "Hamsinin bolarmasıyla fiyatlar düştü. Hamsi, sardalya ve istavritin bol bol tüketilmesi gereken bir dönem. Fiyatlar da uygun. Sardalya 150 TL, hamsi 100 TL, istavrit ve uskumru 150 TL. Şu anda hamsi revaçta, palamut yok, çıkmıyor. Ondan dolayı palamutun fiyatı daha yüksek" dedi.