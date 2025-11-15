Maaşınızı bu yöntemle artırabilirsiniz! İsa Karakaş'tan çok önemli tüyo

Gelirlerine göre kıyaslandığında çalışanların ticaretle iştigal edenler ile diğer kesimlere göre daha çok vergi ödediğini hatırlatan Karakaş, bir yıl boyunca hiç değişmeyen vergi tarifesi nedeniyle çalışanlar için vergi kesintilerinin yük olduğunu söyledi.

