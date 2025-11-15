Menü Kapat
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Maaşınızı bu yöntemle artırabilirsiniz! İsa Karakaş'tan çok önemli tüyo

Kasım 15, 2025 10:06
1
Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş

Asgari ücreti aşan tüm ücretlilerden gelir vergisi kesintisi yapılıyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, vergi avantajını kullanarak cebinize girecek maaşı artırmanın yollarını paylaştı.
 

2
vergi kesintileri

Gelirlerine göre kıyaslandığında çalışanların ticaretle iştigal edenler ile diğer kesimlere göre daha çok vergi ödediğini hatırlatan Karakaş, bir yıl boyunca hiç değişmeyen vergi tarifesi nedeniyle çalışanlar için vergi kesintilerinin yük olduğunu söyledi.
 

3
gider gösterip daha az vergi ödeyebilir

"Yüksek enflasyona bağlı olarak maaşlarda yapılan nominal güncellemeler birkaç ay geçmeden bir üst tarifeye geçiş nedeniyle hemen uçup gidiyor" diyen Karakaş, çalışanlar da gider gösterip daha az vergi ödeyebilir mi? sorusuna cevap verdi.
 

4
İŞTE DAHA AZ VERGİ ÖDEMENİN PÜF NOKTASI

Karakaş "Özel sigorta primlerinizi ve askerlik/doğum gibi hizmet borçlanmalarınızı vergi matrahından düşerek net maaşınızı artırabilirsiniz" dedi.
 

5
maaş

Karakaş, vergiyi düşürerek cebinize daha çok maaş girmesinin formülünü verdi:
 

6
Askerlik BorçlanmasI

"Askerlik Borçlanması: Yapmış olduğunuz askerlik süresinden istediğiniz kadar günler için toplu prim ödeyin. Ödemeden sonra belgeyi işverene verin, indirim başlar.
 

7
Doğum Borçlanması

Doğum Borçlanması: 3 Çocuğa kadar. Her çocuk için 720 güne kadar borçlanarak eksik günleri tamamlama imkânı sunuyor.
Askerlikte açıkladığımız gibi aynı şekilde ödemeden sonra belgeyi işverene verin, indirim başlar.
 

8
Takvim yılı sınırlaması

Takvim yılı sınırlamasına takılmayın. Ödenen tutarın tamamının safi ücretinizin tespitinde gider olarak indirilmesi mümkün.

Bu durumda borçlanmaya ilişkin yapılan tüm ödemeler yıl sınırlaması olmadan bitene kadar indirim konusu yapılabilecektir.
 

9
SİGORTA PRİMLERİNİZLE VERGİ AVANTAJI: %100'E VARAN İNDİRİM

Türkiye'de merkezli bir sigorta şirketinden (emeklilik veya hayat sigortası) poliçe kestiniz mi, primlerinizi vergiden düşürmek mümkün.
 

10
vergi tabanı

Kural basit: Bu ödemeler, brüt maaşınızın "safi" hesaplanmasında gider gösteriliyor-yani vergi tabanınızı daraltıp, elinize daha fazla para geçiriyor.
 

11
KİMLER, NE KADAR İNDİREBİLİR?

Hayat Sigortası (Birikimli): Kendiniz, eşiniz veya küçük çocuklarınız için ödediğiniz primlerin %50'si indirime giriyor.
“Çocuk” tabiri, sizinle birlikte oturan veya sizin tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dâhil) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocukları ifade etmektedir.
 

12
Şahıs Sigortaları

Konut, taşıt ve tüketici gibi kredilerin kullanımı sırasında bu kredilere bağlı olarak ilgili bankalarca yapılan hayat sigortası poliçelerine ilişkin ödenen primler de vergiden indirilebilir. Şahıs Sigortaları (Ölüm, kaza, hastalık, sağlık, engellilik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs vb.) Sigorta primlerinin %100'ü doğrudan düşülüyor-tam bir vergi kalkanı" 
 

13
Asgari ücret

Bu indirimler konusunda bir sınır olduğunu hatırlatan Karakaş, "Aylık indirim, o ayki brüt maaşınızın %15'ini geçemez. Asgari ücretin yıllık tutarını aşamaz. Faydalanmak için poliçe ve ödeme dekontlarınızı patronunuza vermeyi unutmayın" dedi.
 

14
BES/BİREYSEL EMEKLİLİKTE BU İNDİRİMLER GEÇERLİ Mİ?

İşveren ya da ücretli tarafından bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları, vergiye tabi ücret matrahının tespitinde maalesef hiçbir surette indirim konusu olmadığını hatırlatan Karakaş, "Yıllık beyanname veren mükellefler tarafından bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları da yıllık beyannamede, gelir vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapılmıyor" dedi.
 

15
maaş

Karakaş, çalışanların sigorta ve SGK borçlanma indirimleri gibi "hazineler"le maaşını %10-15 artırabileceğini söyleyerek sözlerini noktaladı.

