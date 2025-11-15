Maaşınızı bu yöntemle artırabilirsiniz! İsa Karakaş'tan çok önemli tüyo

Kategoriler
Asgari ücreti aşan tüm ücretlilerden gelir vergisi kesintisi yapılıyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, vergi avantajını kullanarak cebinize girecek maaşı artırmanın yollarını paylaştı.
Gelirlerine göre kıyaslandığında çalışanların ticaretle iştigal edenler ile diğer kesimlere göre daha çok vergi ödediğini hatırlatan Karakaş, bir yıl boyunca hiç değişmeyen vergi tarifesi nedeniyle çalışanlar için vergi kesintilerinin yük olduğunu söyledi.
"Yüksek enflasyona bağlı olarak maaşlarda yapılan nominal güncellemeler birkaç ay geçmeden bir üst tarifeye geçiş nedeniyle hemen uçup gidiyor" diyen Karakaş, çalışanlar da gider gösterip daha az vergi ödeyebilir mi? sorusuna cevap verdi.
Karakaş "Özel sigorta primlerinizi ve askerlik/doğum gibi hizmet borçlanmalarınızı vergi matrahından düşerek net maaşınızı artırabilirsiniz" dedi.
Karakaş, vergiyi düşürerek cebinize daha çok maaş girmesinin formülünü verdi:
"Askerlik Borçlanması: Yapmış olduğunuz askerlik süresinden istediğiniz kadar günler için toplu prim ödeyin. Ödemeden sonra belgeyi işverene verin, indirim başlar.
Doğum Borçlanması: 3 Çocuğa kadar. Her çocuk için 720 güne kadar borçlanarak eksik günleri tamamlama imkânı sunuyor.
Askerlikte açıkladığımız gibi aynı şekilde ödemeden sonra belgeyi işverene verin, indirim başlar.
Takvim yılı sınırlamasına takılmayın. Ödenen tutarın tamamının safi ücretinizin tespitinde gider olarak indirilmesi mümkün.
Bu durumda borçlanmaya ilişkin yapılan tüm ödemeler yıl sınırlaması olmadan bitene kadar indirim konusu yapılabilecektir.
Türkiye'de merkezli bir sigorta şirketinden (emeklilik veya hayat sigortası) poliçe kestiniz mi, primlerinizi vergiden düşürmek mümkün.
Kural basit: Bu ödemeler, brüt maaşınızın "safi" hesaplanmasında gider gösteriliyor-yani vergi tabanınızı daraltıp, elinize daha fazla para geçiriyor.
Hayat Sigortası (Birikimli): Kendiniz, eşiniz veya küçük çocuklarınız için ödediğiniz primlerin %50'si indirime giriyor.
“Çocuk” tabiri, sizinle birlikte oturan veya sizin tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dâhil) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocukları ifade etmektedir.
Konut, taşıt ve tüketici gibi kredilerin kullanımı sırasında bu kredilere bağlı olarak ilgili bankalarca yapılan hayat sigortası poliçelerine ilişkin ödenen primler de vergiden indirilebilir. Şahıs Sigortaları (Ölüm, kaza, hastalık, sağlık, engellilik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs vb.) Sigorta primlerinin %100'ü doğrudan düşülüyor-tam bir vergi kalkanı"
Bu indirimler konusunda bir sınır olduğunu hatırlatan Karakaş, "Aylık indirim, o ayki brüt maaşınızın %15'ini geçemez. Asgari ücretin yıllık tutarını aşamaz. Faydalanmak için poliçe ve ödeme dekontlarınızı patronunuza vermeyi unutmayın" dedi.
İşveren ya da ücretli tarafından bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları, vergiye tabi ücret matrahının tespitinde maalesef hiçbir surette indirim konusu olmadığını hatırlatan Karakaş, "Yıllık beyanname veren mükellefler tarafından bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları da yıllık beyannamede, gelir vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapılmıyor" dedi.
Karakaş, çalışanların sigorta ve SGK borçlanma indirimleri gibi "hazineler"le maaşını %10-15 artırabileceğini söyleyerek sözlerini noktaladı.