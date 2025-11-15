Menü Kapat
Hava Durumu
13°
Ekonomi
Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş

İş kurmak isteyene maddi destek! Bu projeyle devlet kefil olacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Kredi Garanti Fonu (KGF) arasında imzalanacak protokol ile mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından mezun olan 29 yaş ve altı gençlerin girişimcilik yoluyla kendi işlerini kurmaları ve mezuniyet alanlarında istihdam edilmeleri teşvik edilecek. İşte devlet desteğinin detayları...

İş kurmak isteyene maddi destek! Bu projeyle devlet kefil olacak
MEB ile KGF, genç istihdamını desteklemek amacıyla iş birliğine gidiyor. Bakanlık ile KGF arasında, genç istihdamını ve kapasitesini artırmak için KGF portföy garantisi ile mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından mezun olan 29 yaş ve altı gençlerin yoluyla kendi işlerini kurmalarını ve Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler () tarafından alanlarında istihdam edilmelerini teşvik etmeye yönelik iş birliği protokolü imzalanacak. ‘Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü' kapsamında mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından mezun olan gençlerin kendi işlerini kurmaları ve KOBİ'ler bünyesinde mezun oldukları alanda istihdam edilmelerini desteklemek üzere elektronik ortamda veri ve bilgi paylaşılması amaçlanıyor.

İş kurmak isteyene maddi destek! Bu projeyle devlet kefil olacak

Protokol ile mezunların kurduğu ve mezunları istihdam eden KOBİ'lere kullandırılacak kredilere yönelik kefalet mekanizması oluşturulması öngörülüyor. Bilişim sistemlerinde kurulacak kayıtlı ağ servisi üzerinden bilgi aktarımını da içeren iş birliği protokolü doğrultusunda, sağlanacak desteklere ilişkin bilgilendirme ve yönlendirme faaliyetleri yürütülecek.

İş kurmak isteyene maddi destek! Bu projeyle devlet kefil olacak

KGF TARAFINDAN 3,75 MİLYAR LİRA BÜTÇE AYRILACAK

Protokol çerçevesinde mesleki ve teknik ortaöğretim kurumundan mezun olup kendi alanında iş kuran girişimcilerin ve mezunları alanında istihdam eden KOBİ'lerin krediye erişimine destek olmak için KGF tarafından yaklaşık 3 milyar 750 milyon lira bütçe ayrılması öngörülüyor. Genç girişimciliğin desteklenmesine yönelik iş birliği ile mesleki eğitim-istihdam bağını güçlendiren, üretim ve istihdama doğrudan katkı sağlayan önemli bir katma değer sunulması hedefleniyor.

İş kurmak isteyene maddi destek! Bu projeyle devlet kefil olacak

KGF, kurumsal bir kefalet kuruluşu olarak teminat yetersizliği nedeniyle çeşitli kredi ve destek imkânlarından yeterince yararlanamayan KOBİ ve KOBİ dışı işletmelerin, ‘müteselsil kefil' olmak suretiyle krediye erişimlerini sağlıyor.

Bitcoin için kırmızı alarm! Ekonomist Tuna Kaya en tehlikeli rakamı açıkladı
Maaşınızı bu yöntemle artırabilirsiniz! İsa Karakaş'tan çok önemli tüyo
#üretim
#kobi
#girişimcilik
#Genç Istihdamı
#Kgf
#Mesleki Eğitim
#Ekonomi
