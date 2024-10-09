Dış ticaret endeksleri belli oldu: İhracat birim değer endeksi yükseldi

09 Ekim 2024 10:30 - Güncelleme : 09 Ekim 2024 10:31

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos ayı Dış Ticaret Endeksleri verisini duyurdu. İhracat birim değer endeksi yüzde 3,6 arttı.

Ağustos​ ayı dış ticaret endeksleri açıklandı. Dış Ticaret Endeksleri verilerine göre dış ticaret haddi yatay hareket etti. İhracat​ birim değer endeksi yüzde 3,6 artarken ithalat​ birim değer endeksi yüzde 2,9 arttı.

İHRACAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ ARTTI

İhracat birim değer endeksi Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %3,6 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde %11,8 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) %7,4 arttı, yakıtlarda %10,2 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %2,7 arttı.

İhracat miktar endeksi Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %1,2 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde %6,6 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) %3,6 arttı, yakıtlarda %7,8 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %0,8 azaldı.

İTHALAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ YÜKSELDİ

İthalat birim değer endeksi Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %2,9 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %8,8 arttı, yakıtlarda %5,4 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) %1,1 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %0,9 arttı.

İthalat miktar endeksi Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %13,2 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %7,7 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) %6,1 arttı, yakıtlarda %5,6 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %7,7 azaldı.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ ENDEKS

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat miktar endeksi; 2024 Temmuz ayında 150,9 iken 2024 Ağustos ayında %3,2 oranında artarak 155,8 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ihracat miktar endeksi; 2023 yılı Ağustos ayında 144,9 iken 2024 yılı Ağustos ayında %2,9 oranında artarak 149,0 oldu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ithalat miktar endeksi; 2024 Temmuz ayında 117,1 iken 2024 Ağustos ayında %0,7 oranında artarak 118,0 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ithalat miktar endeksi; 2023 yılı Ağustos ayında 128,9 iken 2024 yılı Ağustos ayında %10,4 oranında azalarak 115,5 oldu.

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve dış ticaret haddi, 2024 yılı Ağustos ayında önceki aya göre 0,2 puan artarak 88,3 oldu.

DIŞ TİCARET HADDİNDE SINIRLI ARTIŞ

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2023 yılı Ağustos ayında 87,7 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 0,6 puan artarak, 2024 yılı Ağustos ayında 88,3 oldu.