Dolar bugün ne kadar oldu? 24 Mart güncel döviz kurları, euro, sterlin, dolar fiyatı

Dolar kuru geçen hafta iç ve dış gelişmelerin etkisiyle olağanüstü bir çıkışla 4 lira birden artarak 40 lirayı aşmıştı. Ancak dengeleme gecikmedi ve dolar cuma günü kapanışta 38 TL'nin hemen üstünde fiyatlandı. Peki yeni haftanın ilk gününde durum ne? Dolar bugün ne kadar oldu? Euro kaç TL? İşte 24 Mart döviz kurları, dolar, euro, sterlin fiyatı...

Dolar kuru başta olmak üzere döviz fiyatları olağan dışı bir haftayı geride bıraktı. Yurt içi ve yurt dışında yaşanan politik ve ekonomik gelişmelerin ardından döviz kurları tarihi seviyeleri gördü. Dolar 36.70 TL seviyesinden 40 liranın üzerine çıkarken, euro 44 TL, sterlin ise 53 lira bandını gördü. Ancak bu olağan dışı hareketlilik ilk şok dalgasının ardından sakinleşti dolar/TL haftayı 38 lira seviyesinde kapattı. Peki yeni haftanın ilk gününde durum ne? Dolar bugün ne kadar oldu? Euro, sterlin kaç TL? İşte 24 Mart döviz kurları, dolar, euro, sterlin fiyatı...

DOLAR KURU BUGÜN NE KADAR OLDU? (24 MART 2025)

Dolar alış: 38,0005 TL

Dolar satış: 38,0218 TL

24 MART EURO KAÇ TL?

Euro alış: 41,1341 TL

Euro satış: 42,1670 TL

24 MART STERLİN KAÇ TL?

Sterlin alış: 48,8821 TL

Sterlin satış: 49,6133 TL

24 MART DÖVİZ KURLARI