Dolar, euro, borsa ve altının faiz indirimi tepkisi

26 Aralık 2024 14:50 - Güncelleme : 26 Aralık 2024 14:59

Faiz kararı sonrası altın ve dolar fiyatlarında son durum merak ediliyor. Merkez Bankası, son açıkladığı kararla faiz oranını 250 baz puan düşürerek yüzde 47.5 seviyesine çekti. Sürpriz faiz hamlesine dolar, euro, borsa ve altının tepkisi gecikmedi. Yatırımcılar kurda ve altında nasıl hareketliliklerin yaşandığını sorgulamaya başladı .

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Faiz düşerse dolar artar mı? TCMB 22 ay sonra faiz indirimi yaptı

Faiz düşerse dolar artar mı? TCMB 22 ay sonra faiz indirimi yaptı

Borsa, dolar​, altın​ ve mevduat gibi yatırım araçlarına ilgi duyanlar, Merkez Bankası​'nın alacağı faiz​ kararını merakla bekliyordu. Merkez Bankası politika faizini düşürdü. Karar sonrası piyasalar hareketlendi. Açıklamanın hemen ardından döviz kurlarında hareketlilik gözlemlendi. İşte altın, dolar, euro​ ve borsada son durum.

GRAM ALTIN FİYATI HAFİF YÜKSELDİ

Merkez Bankası'nın kararı öncesi 3 bin 47 lira seviyesinde seyreden gram altın ise Kapalıçarşıda 3 bin 50 liraya yükseldi.

DOLAR VE EURO NE TEPKİ VERDİ?

Merkez Bankası'nın faizi 250 baz puan indirmesinin ardından dolar/TL 35,28 seviyesinde işlem görürken, Euro/TL ise 36,83 seviyesinde işlem görüyor. Dolar/TL’de ise şu anda belirgin bir artış yaşanmazken, teknik göstergeler de dolarda aşağı yönlü hareketi işaret ediyor.

BORSA İÇİN HAVA OLUMLU

Faiz kararı sonrası BİST 100 Endeksi şu sıralar 10.020,56 puanda.

Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararının borsa üzerinde olumlu bir etki oluşturması bekleniyor. Özellikle borsada yaşanan yüzde 2'lik primlenme, yatırımcıların faiz indirimi beklentilerini satın aldığını gösterdi.

Mart ayında yıllık enflasyonun yüzde 40'ın altına inmesiyle, borsanın tekrar 10 bin puan seviyesini aşması bekleniyor.