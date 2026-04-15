Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget

Dört büyüklerin hisseleri dip yaptı! İşte çok kaybettiren kulüp

Ocak-mart döneminde, Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliğinin hisseleri yüzde 14, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin hisseleri yüzde 11, Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlarının hisseleri yüzde 9,5 geriledi. - Yılın ilk çeyreğinde hisseleri en çok değer kaybeden kulüp yüzde 24,3 ile Fenerbahçe Futbol AŞ oldu İşte detaylar ve tüm rakamlar...

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
15.04.2026
saat ikonu 11:51
|
GÜNCELLEME:
15.04.2026
saat ikonu 12:00

Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketleri, yılın ilk çeyreğinde yatırımcılarını üzdü ve en çok değer kaybeden kulüp yüzde 24,3 ile Fenerbahçe Futbol AŞ oldu.
Borsada işlem gören spor endeksi ocak-mart döneminde yüzde 16,1 geriledi.
Spor hisselerindeki negatif seyirde kulüplerin Avrupa kupalarına veda etmesi de etkili oldu.
Fenerbahçe Futbol AŞ hisseleri yüzde 24,3, Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliğinin hisseleri yüzde 14, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin hisseleri yüzde 11, Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlarının hisseleri ise yüzde 9,5 değer kaybetti.
Halka açık 4 spor şirketi arasında en fazla piyasa değerine sahip kulüp Fenerbahçe, 16 milyar 187 milyon 500 bin lira piyasa değeriyle ilk çeyreği tamamladı.
Fenerbahçe'yi, 14 milyar 175 milyon lirayla Galatasaray, 6 milyar 900 milyon lirayla Trabzonspor ve 6 milyar 328 milyon 664 bin 493 lirayla Beşiktaş izledi.
AA muhabirinin derlediği verilere göre, borsada işlem gören spor endeksi ocak-mart döneminde yüzde 16,1 geriledi.

ABD/İsrail-İran savaşı mart ayında küresel piyasalarda risk algısını azaltırken Borsa İstanbul'da bir taraftan panik satışlarının diğer taraftan olumlu haber akışının fiyatlandığı çift yönlü bir oynaklık öne çıktı.

SPOR HİSSELERİ ÇAKILDI

Bu gelişmelerle borsada sektörel bazda ayrışmalar görülürken spor hisselerinde negatif seyir öne çıktı.

Kulüplerin Avrupa kupalarına veda etmesi de hisselerindeki değer kayıplarında etkili oldu.

Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketleri yılın ilk çeyreğinde yatırımcısını üzerken en çok yüzde 24,3 ile Fenerbahçe Futbol AŞ'nin hisseleri değer kaybetti.

Ocak-mart döneminde, Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliğinin hisseleri yüzde 14, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin hisseleri yüzde 11, Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlarının hisseleri yüzde 9,5 geriledi.

FENERBAHÇE EN ÇOK PİYASA DEĞERİNE SAHİP

Halka açık 4 spor şirketi arasında en fazla piyasa değerine sahip kulüp olan Fenerbahçe, yılın ilk çeyreğini 16 milyar 187 milyon 500 bin lira piyasa değeriyle tamamladı.

Fenerbahçe'yi, 14 milyar 175 milyon lirayla Galatasaray, 6 milyar 900 milyon lirayla Trabzonspor, 6 milyar 328 milyon 664 bin 493 lirayla Beşiktaş izledi.

Borsada işlem gören 4 spor şirketinin mart kapanış fiyatı, ocak-mart getirileri ve piyasa değerleri şöyle:

Şirket2025 Aralık kapanış fiyatı (TL)2026 Mart kapanış fiyatı (TL)2026 Ocak-Mart farkı (yüzde)Piyasa değeri (TL)
Galatasaray1,161,05-9,514.175.000.000
Beşiktaş1,631,45-116.328.664.493
Trabzonspor1,070,92-146.900.000.000
Fenerbahçe3,422,59-24,316.187.500.000

