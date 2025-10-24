Dövizde dalgalı seyir! İşte 24 Ekim 2025 Cuma günü dolar ve Euro fiyatları

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Döviz kurlarındaki hareket bugün de devam ediyor. Yatırımcılar, iş insanları ve vatandaşlar, dolar ve Euro’daki son değişimleri yakından takip ediyor.

Uluslararası piyasalarda dün akşam itibarıyla euro/dolar paritesi 1,1608, sterlin/dolar paritesi 1,3322 ve dolar/yen paritesi 152,721 düzeyindeydi.

DOLAR KAÇ TL?

Yeni günde Dolar/TL 42,0525 (alış) 42,0662’den (satış) işlem görüyor.

EURO KAÇ TL?

Euro ise aynı saat itibarıyla 48,8818 TL seviyelerinde işlem görüyor.