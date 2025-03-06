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Ekonomi
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 | Kübra Çelepi

Dövizle ödeme seçeneği geliyor! Finansal esneklik hamlesi Resmi Gazete’de

Finansal arenada yeni soluk duyuruldu. Menkul satış sözleşmelerine dövizle ödeme esnekliği Resmi Gazete’de. Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, düzenlemeyle, makroekonomik konjonktürle uyumlu kambiyo politikaları kapsamında menkul satış sözleşmelerinde ödeme yükümlülüklerinin döviz cinsinden veya dövize endeksli yerine getirilmesi için düzenleme yapıldı.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
06.03.2025
saat ikonu 11:13
|
GÜNCELLEME:
06.03.2025
saat ikonu 11:18

Menkul satışlarda dövizle ödeme imkanı geldi. Resmi Gazete'de yer alan karara göre, taşıt satış sözleşmeleri dışında kalan menkul satış sözleşmelerinde ödeme yükümlülükleri, döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak yerine getirilebilecek.

MENKUL SATIŞLARDA DÖVİZLE ÖDEME İMKANI

Hazine ve Maliye Bakanlığının "Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar'a İlişkin" tebliğleri Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle, makroekonomik konjonktürle uyumlu kambiyo politikaları kapsamında menkul satış sözleşmelerinde ödeme yükümlülüklerinin döviz cinsinden veya dövize endeksli yerine getirilmesi için düzenleme yapıldı.

2022'DE GETİRİLEN ZORUNLULUK KALKTI

19 Nisan 2022'de yapılan değişiklikle menkul satış sözleşmelerinden kaynaklı ödeme yükümlülüklerinin Türk parası cinsinden kabul edilmesi ve yerine getirilmesi zorunlu hale getirilmişti.

Bakanlık, uygulamanın işleyişi ve piyasaya etkilerini izleyerek 2022'de getirilen zorunluluğu kaldırdı. Böylece, taşıt satış sözleşmeleri dışında kalan menkul satış sözleşmelerinde ödeme yükümlülüklerinin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak yerine getirilmesi mümkün hale geldi.

KAMERA KAYITLARI İKİ YIL SAKLANACAK

Bakanlık, finansal sektörün güvenilirliği için de çalışmalarını sürdürüyor. Buna göre etkili müesseselerin (döviz büroları) denetim ve gözetim faaliyetlerinin etkinliğinin artırılması amacıyla mevcutta bir yıl olan kamera kayıtlarını saklama ve depolama süresi iki yıla çıkarıldı.

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Sıkça Sorulan Sorular

Dövizle ödeme yasağı devam ediyor mu?
Dövizle sözleşme yasağı kaldırıldı.

Sıkça Sorulan Sorular

Menkul kıymet satış zararı nedir?
655 Menkul Kıymet Satış Zaraları Hesabı: Menkul kıymetlerin satışından dolayı bir zarar ortaya çıkıyorsa yani alış fiyatı satış fiyatını aşıyorsa, aşan kısım zarar olarak bu hesaba kaydedilir.
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#Ekonomi
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