Dubai’de altın sıkıştı: Altın fiyatlarına 30 dolar indirim

Ortadoğu’daki savaşın yarattığı lojistik sorunlar, küresel altın ticaretinin önemli merkezlerinden biri olan Dubai’de piyasayı doğrudan etkiledi. Uçuşların aksaması ve artan taşıma maliyetleri nedeniyle şehirde adeta altın birikmeye başladı. Bu durum, fiyatların da gerilemesine yol açtı.

Şu sıralar Dubai’de bazı altın işlemleri, Londra’daki küresel referans fiyatının ons başına yaklaşık 30 dolar altında gerçekleşiyor. Normal şartlarda nadir görülen bu indirim, hem tedarik zincirindeki aksaklıkların hem de bölgedeki belirsizliğin bir sonucu olarak ortaya çıktı.

UÇUŞ KISITLAMALARI ALTIN TİCARETİNİ VURDU

ABD ile İran arasında yaşanan savaş nedeniyle bölgedeki hava sahasında ciddi kısıtlamalar uygulanıyor. Altın sevkiyatlarının büyük bölümü ise yolcu uçaklarının kargo bölümleriyle taşınıyor. İşte sorun da tam burada başladı. Birçok uçuş iptal edilince sevkiyatlar Dubai’de beklemeye başladı. Bazı gönderiler ancak hafta ortasında yeniden başlayan sınırlı uçuşlarla taşınabildi. Depolama maliyetleri arttı, teslimatlar gecikti. Tüccarlar da eldeki altını satabilmek için fiyat kırmaya başladı. Bloomberg’in aktardığına göre bazı işlemlerde altın, Londra referans fiyatına göre ons başına 30 dolara varan indirimle el değiştirdi. Ayrıca birçok alıcı da yüksek nakliye ve sigorta maliyetleri nedeniyle yeni sipariş vermekten kaçınıyor.

NAKİT İHTİYACI SATIŞLARI ARTIRDI

Piyasayı etkileyen bir diğer unsur ise Dubai’de mahsur kalan bazı yatırımcıların nakit ihtiyacı oldu. Bölgedeki belirsizlik nedeniyle altınlarını hızla satmak isteyenler fiyatların daha da aşağı gelmesine yol açtı. Yani kısacası piyasada hem arz arttı hem de alıcılar temkinli davranmaya başladı. Böyle olunca fiyatların gerilemesi kaçınılmaz oldu.

KÜRESEL ALTIN TİCARETİNİN ÖNEMLİ MERKEZLERİNDEN BİRİ

Birleşik Arap Emirlikleri, özellikle de Dubai, son yıllarda altın ticaretinde kilit merkezlerden biri haline geldi. Rafineri faaliyetleri, ticaret hacmi ve yeniden ihracat kapasitesi sayesinde küresel piyasada önemli bir rol oynuyor. Verilere göre ülke, 2024 yılında değeri 100 milyar doları aşan yaklaşık 1.392 ton altın ithal etti. Dubai aynı zamanda İsviçre, Birleşik Krallık ve bazı Afrika ülkelerinden gelen altının Asya pazarlarına gönderildiği önemli bir geçiş noktası.

HİNDİSTAN’DA ARZ SIKIŞABİLİR

Dubai’de yaşanan bu aksaklıkların etkisi yalnızca bölgeyle sınırlı değil. Dünyanın en büyük altın tüketicilerinden biri olan Hindistan da durumdan etkilenmeye başladı. Hindistan’ın büyük ithalatçılarından Augmont Enterprises’ın araştırma başkanı Renisha Chainani, bazı sevkiyatların gecikmesi nedeniyle ülkede kısa vadede fiziki altın arzında sıkışıklık yaşandığını söyledi.