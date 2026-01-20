Düğünlerin vazgeçilmezi altın bilezik yerini gümüş bileziğe bırakıyor

Gümüşteki yükseliş, yatırım ve takı tercihlerini de değiştirdi. Geleneksel altın bileziklerin yerini, işçiliği güçlü ve estetik görünüme sahip gümüş bilezikler almaya başladı.

GÜMÜŞ BİLEZİKLERDE FİYAT YELPAZESİ GENİŞ

Geçen seneye kıyasla altının yaklaşık 2 kat gümüşün ise 4 kat artması, vatandaşların da yatırım ve tarı tercihini değiştirmeye başladı. Özellikle 9,25 ayar gümüş bilezikler, şık tasarımlarıyla tüketicilerin yeni gözdesi oldu. Hem yatırım hem de kullanım amacıyla tercih edilen gümüş bilezikler, geniş bir ürün yelpazesiyle satışa sunuluyor. Gümüş bileziklerin fiyatları; gramaj, tasarım ve işçilik kalitesine göre değişiklik gösteriyor. Elazığ'daki gümüşçülerde gümüş bilezik fiyatları 1.750 TL'den başlayarak 10 bin TL'ye kadar çıkabiliyor. Yaz aylarında nişan ve düğünlerde gümüşe ilginin arttığını dile getiren gümüşçü esnafı Cemal Şahin, vatandaşların beyaz altın yerine gümüşü tercih ettiğini ifade etti.

"YAZ AYLARINDA NİŞAN VE DÜĞÜNLERDE GÜMÜŞE İLGİ ARTTI"

Şahin, son dönemde yaşanan fiyat artışlarının tüketici davranışlarını değiştirdiğini belirterek, "Son zamanlarda yaşanan artışlardan dolayı vatandaşlar takıdan çok yatırımlık ürünleri soruyor. Adeta karaborsa gibi bir durum oluştu. Özellikle bin ayar ve üzeri ürünler daha çok düşünülüyor. Vatandaşlar külçe olarak saklamak yerine, bilezik şeklinde taşımanın daha mantıklı olduğunu düşünüyor. İşçilik altınla neredeyse aynı. Ancak gümüşte has oranı biraz düşük, işçilik yüksek olabiliyor ve bu da maliyeti artırıyor. Bin ayar gümüş olduğunda ise bilezik olarak rahatlıkla taşınabiliyor. Gümüş setlerimiz 4 bin liradan başlayıp 10 bin liraya kadar çıkıyor. Gram ve işçilik fiyatları belirliyor. Yaz aylarında nişan ve düğünlerde gümüşe ilgi arttı. Vatandaşlarımız beyaz altın yerine gümüşü tercih ediyor" dedi.