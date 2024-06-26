Dünya gıda savaşlarının eşiğine geldi! En büyük tarımsal emtia tüccarları harekete geçti

26 Haziran 2024 17:35 - Güncelleme : 26 Haziran 2024 17:32

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Gıda fiyatları Covid-19'un ardından tırmanmaya başladı.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından, bazı tahıl ve gübre ihracatının çatışma nedeniyle engellenmesiyle yükseldi.

Bu durum yoksul ülkelerdeki gıda güvensizliğini derinleştirdi ve dünyanın dört bir yanındaki tüketicileri hayat pahalılığı kriziyle karşı karşıya bıraktı.

En büyük tarımsal emtia tüccarlarından biri, jeopolitik gerilimler ve iklim değişikliğinin ülkeleri azalan arz konusunda çatışmaya itmesiyle dünyanın "gıda savaşlarına" doğru gittiğini söyledi.

GIDA SAVAŞLARI BAŞLAYACAK

Rusya'nın Ukrayna'yı geniş çaplı işgalinin ardından 2022'de rekor karlar elde eden büyük tarımsal emtia tüccarları, gıda fiyatlarının yükselmesine neden olarak, kar artırıcı zamlar yoluyla sel fiyat enflasyonunu gösterdi.

Bu artış ve iklim değişikliğinin tarımsal üretimi küresel çapta sekteye uğratması nedeniyle hükümetler giderek daha fazla korumacı politikalara yöneldi.

Financial Times'ta yer alan habere göre, Tarımsal emtia devi Olam Agri'nin CEO'su, jeopolitik gerilimler ve iklim değişikliğinin ülkeleri gıda arzı konusunda çatışmaya itebileceği konusunda sert bir biçimde uyarı verdi.

Olam Agri'nin CEO'su Sunny Verghese, "Petrol için birçok savaş yaptık, gıda ve su için daha büyük savaşlar vereceğiz" dedi.

Geçen hafta Redburn Atlantic ve Rothschild tüketici konferansında konuşan Verghese, yerel gıda stoklarını desteklemek isteyen hükümetler tarafından uygulanan ticari engellerin gıda enflasyonunu daha da kötüleştirdiğini ifade etti.

GIDADAKİ YÜKSELİŞİN NEDENİ HÜKÜMET MÜDAHALESİ Mİ?

Verghese, gıda fiyatlarındaki yüksek enflasyonun kısmen hükümet müdahalesinin bir sonucu olduğunu savundu.

Verghese'ye göre savaşa tepki olarak 2022 yılında 154 ülkeden 1.266 tarife dışı ticaret engelinin yaygınlaşması abartılı bir arz-talep dengesizliği oluşturdu.

Daha zengin ülkelerin stratejik emtia fazlası oluşturduğunu, bunun da abartılı talebe ve dolayısıyla daha yüksek fiyatlara yol açtığını söyleyen Verghese, "Hindistan, Çin, herkesin tampon stokları var. Bu durum küresel sorunu daha da kötüleştirecek." dedi.

ÜLKELER POZİSYON ALIYOR

Endonezya 2022 yılında yerel pazarı korumak için palmiye yağı ihracatını yasakladı.

Geçen yıl Hindistan, istikrarsız muson yağmurlarının üretimi sekteye uğratması ve arz sıkıntısı korkusu oluşturmasının ardından, parlamento seçimleri öncesinde artan iç fiyatları frenlemek amacıyla belirli pirinç türlerine ihracat kısıtlamaları getirdi.

Tahıl ve yağlı tohumlar, yemeklik yağ, pirinç ve pamuk işleyen ve tedarik eden firmalar ve küresel markalara içerik, yem ve elyaf tedarik eden gıda ve tarım işletmeleri zor bir yıl geçirdi.

İklim değişikliğinin küresel verim üzerindeki etkisine değinen Verghese, aralarında Coca-Cola ve Associated British Foods'un patronlarının da bulunduğu tüketici endüstrisi yöneticilerini "uyanmaya" ve iklim değişikliği konusunda daha fazla adım atmaya çağırdı.

Hükümetlerin karbon için vergi alması gerektiğini savundu. "Karbon bugün bedava, bu yüzden gelişigüzel kirletiyoruz" dedi.