Dünyanın en meşhur gökdeleninin sahibi iflas etti

26 Haziran 2024 09:47 - Güncelleme : 26 Haziran 2024 09:46

Türk Lirası mevduat faizinde parası olan dikkat! Tüm vadelerde düşüşe geçti, ilave tedbir gelebilir

Türk Lirası mevduat faizinde parası olan dikkat! Tüm vadelerde düşüşe geçti, ilave tedbir gelebilir

Almanya'nın finans başkenti Frankfurt'taki Trianon gökdeleninin sahibi olan Geschaeftshaus am Gendarmenmarkt, iflas etti.

Frankfurt mahkemesine dün sunulan belgeye göre, 186 metre yüksekliğindeki 45 katlı Trianon gökdeleninin sahibi krize dayanamayarak iflas bayrağını çekti.

MEŞHUR TRİANON GÖKDELENİNİN SAHİBİ İFLAS ETTİ

Frankfurt'un finans merkezinde yer alan ve şehrin gökyüzü siluetinin simgesel yapılarından biri olan Trianon gökdeleni dünyanın en meşhur gökdelenleri arasında yer alıyor.

Trianon , Frankfurt'un Batı ucunda yer alıyor. Binanın yapımı ise 1993 yılında tamamlandı.

DekaBank'ın genel merkezi olan yapı 186 metre yüksekliği ve 47 katıyla Frankfurt'taki yüksek binalar listesinde 8'inci sırada.

Almanya'da yüksek dayanımlı betonun kullanıldığı ilk bina olan Trianon gökdelenin sahibi Geschaeftshaus am Gendarmenmarkt iflas başvurusunda bulundu.

FRANKFURT SİLÜETİNİN ÖNEMLİ BİR PARÇASI

Trianon'un internet sitesinde, "Frankfurt silüetinin önemli bir parçası" olarak tanımlanan kule, dünyanın en meşhur gökdelenleri arasında yer alıyor ve Almanya'nın merkez bankasının bir bölümüne ve en büyük varlık yöneticilerinden biri olan Deka'ya ev sahipliği yapıyor.

Mahkemeye sunulan belgeye göre, Trianon gökdeleninin sahibi Geschaeftshaus am Gendarmenmarkt'ın dün Frankfurt mahkemesine iflas başvurusunda bulunmasının ardından şirkete bir iflas yöneticisi atandı.

KISMİ EVDEN ÇALIŞMA İFLAS GETİRDİ

Almanya ve finans başkenti Frankfurt'ta da ofisler kısmi evden çalışma nedeniyle, düşük doluluk oranları göstermeye başladı.

Alman emlak piyasası, yıllarca süren düşük faiz, ucuz enerji maliyetleri ve güçlü ekonomi sayesinde güçlü bir büyüme sergilemişti. Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yükselen enflasyonu dizginlemek için faiz oranlarını hızla artırmaya başlamasıyla durum tersine döndü.

Emlak finansmanı azaldı, projeler durdu, büyük emlak geliştirme şirketleri iflas etti.