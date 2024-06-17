Efor Çay halka arzı 26-27-28 Haziran tarihlerinde talep toplayacak

17 Haziran 2024 12:16 - Güncelleme : 17 Haziran 2024 12:15

Üretici tüm imkanları önüne seriyor: Kalacak ev, 50 bin lira maaş! Hiçbir yerde çoban bulunamıyor

Üretici tüm imkanları önüne seriyor: Kalacak ev, 50 bin lira maaş! Hiçbir yerde çoban bulunamıyor

Halka arz olan Efor Çay Sanayi 26-27-28 Haziran tarihlerinde talep toplayacak. Halka arz büyüklüğü 1 milyar 305 milyon TL oldu.

Halka arz, Halk Yatırım ve İntegral Yatırım konsorsiyum liderliğinde olacak.

EFOR ÇAY HİSSE FİYATI 14.50 TL OLDU

Efor Çay, halka arz için talep toplamaya başlıyor.

Türkiye’nin çay ihtiyacının yüzde 10’unu karşılayan Efor Çay, pay başına 14,50 TL sabit fiyatla halka arz oluyor.

26-27-28 Haziran 2024 tarihlerinde talep toplayacak olan halka arz “EFORC” koduyla borsada işlem görecek.

Efor Çay Sanayi Tic. A.Ş. halka arz oluyor. 90 milyon lot dağıtmaya hazırlanan firmanın halka arz büyüklüğü 1.3 milyar TL olarak açıklandı.

Efor çay sanayi halka arz fonunu yüzde 25 yatırımcılar, yüzde 5 girişim sermayesi yatırımı, yüzde 30 finansal borçların ödenmesi ve yüzde 40 işletme sermayesi olarak kullanacak.

EFOR ÇAY HASILAT BİLGİSİ

Şirket 2023 yılında yaklaşık 6 milyar TL hasılat elde etti.

Efor Çay’ın 31.03.2024 dönemindeki hasılatı ise bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla % 7 oranında artış göstererek 992 milyon TL’ye oldu.

2023 Hasılat: 5,3 milyar TL

2023 Brüt Kâr: 838,3 milyon TL

2022 Hasılat: 5,2 milyar TL

2022 Brüt Kâr: 581,4 milyon TL

2021 Hasılat: 2,2 milyar TL

2021 Brüt Kâr: 260,9 milyon TL

EFOR ÇAY KAÇ LOT VERECEK?

Efor Çay, halka açıklık oranı yüzde 24,79 oldu.

T1-T2 bakiyesi kullanılmayacağı halka arzda toplamda 90 milyon lot dağıtımı yapılacak.

Olası lot dağıtımı şöyle;

1.1 Milyon katılım ~ 61 Lot (884 TL)

1.5 Milyon katılım ~ 45 Lot (652 TL

1.9 Milyon katılım ~ 36 Lot (522 TL)

2.3 Milyon katılım ~ 30 Lot (435 TL)

2.7 Milyon katılım ~ 25 Lot (362 TL)

3.1 Milyon katılım ~ 22 Lot (319 TL)

3.5 Milyon katılım ~ 20 Lot (290 TL)

3.9 Milyon katılım ~ 18 Lot (261 TL)

EFOR ÇAY KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Efor Çay Sanayi Tic. A.Ş. halka arzı, katılım endeksine uygun.

Efor Çay helal hassasiyeti olan yatırımcılar için uygun olarak işlem görecek