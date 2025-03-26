Elektriğe zam gelecek mi? Bakan Bayraktar açıkladı

Son dakika haberi: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Elektriğe zam olacak mı?" sorusuna cevap verdi. Bakan Bayraktar, durumu göre değerlendirme yapılacağını söyledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, elektriğe zam geleceğine dair iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Bayraktar elektrik zammı ile ilgili "Elektriğe zam olacak mı?" sorusuna "Bakacağız, değerlendireceğiz" cevabını verdi.

ELEKTRİĞE YÜZDE 25 ZAM YAPILACAĞI İDDİASI

Öte yandan dağıtım şirketlerinin talebi doğrultusunda 1 Nisan'dan itibaren elektrik faturalarına yüzde 25 oranında zam yapılacağı iddia edildi.

ŞİRKETLER ARTAN MALİYETLERİ ÖNE SÜRÜYOR

Şirketlerin zam yapılmasına gerekçe olarak; temmuz ayından bu yana zam yapılmaması ve artan maliyetleri öne sürdüğü öğrenildi.