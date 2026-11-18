Altının ons fiyatı son bir yılın en düşük seviyesine geriledi. Yüksek seyreden petrol fiyatlarının tetiklediği enflasyon endişeleri ve FED'in faiz artıracağı sinyalleriyle birlikte altın fiyatları düştü.



Küresel piyasalarda yüksek seyreden petrol fiyatlarının tetiklediği enflasyon endişeleri ve FED'in sıkı para politikası, değerli metaller üzerindeki satış baskısını artırdı. Son bir yılın en düşük seviyesine gerileyen altının ons fiyatı 3 bin 742 dolara geriledi. İç piyasada gram altın 6 bin 100 lira civarında seyrederken; çeyrek altın 10 bin 82 liradan, yarım altın 20 bin 185 liradan, tam altın 40 bin 177 liradan işlem görüyor.