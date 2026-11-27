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İstanbul
Uzay teknolojilerinden yapay zekâya, sosyal medyadan robotik sistemlere kadar birçok alanda faaliyet gösteren milyarder iş insanı Elon Musk, bugün sıfırdan başlamak zorunda kalsa nasıl bir yol izleyeceğine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
ABD'li siyasi iletişim danışmanı, podcast sunucusu ve eski Elon Musk danışmanı Katie Miller'ın YouTube kanalına konuk olan Musk, yalnızca 1000 doları olsaydı nasıl hareket edeceği sorusuna esprili cevaplar verdi. Musk, sahip olduğu bilgi birikimiyle yeniden para kazanmasının zor olmayacağını belirterek, insanları kendisine yatırım yapmaya ikna edebileceğini söyledi.
Bugün elinde yalnızca 1.000 dolar bulunması halinde ne yapacağı sorulan Elon Musk, geçmişte Kuzey Amerika'ya ilk geldiği dönemi hatırlattı. 17 yaşındayken Montreal'e yaklaşık 2 bin ABD dolarıyla geldiğini anlatan Musk, yanında yalnızca bir çanta dolusu kitap ve kıyafet bulunduğunu söyledi.
Bugün sahip olduğu bilgi birikimiyle yeniden sıfırdan başlamasının oldukça zor bir ihtimal olduğunu ifade eden Musk, böyle bir durumun yaşanması için şirketlerine el konulması ve çok büyük bir felaket meydana gelmesi gerektiğini dile getirdi.
Soruyu esprili bir dille karşılayan Musk, "Sahip olduğum bilgi birikimine sahip birinin bir anda çok az kaynakla baş başa kalması benim açımdan neredeyse imkânsız. Çünkü gerçek şu ki ya medeniyetin çöktüğü, her şeyin yok olduğu gerçekten büyük bir felaket yaşanmıştır ya da insanlardan bana para vermelerini isteyebilirim" dedi.
Yeniden sermaye oluşturmak için insanlardan yatırım alabileceğini belirten Musk, geçmişte de benzer bir yöntem izlediğini söyledi.
Musk, "Karşılığında onlara yüksek kazanç sağlayacağımı söyleyebilirim. Zaten şu anda da yapabildiğim şey bu. Yani bana 1 dolar verirseniz, size 1 dolardan çok daha fazlasını geri kazandırırım" ifadelerini kullandı.
Böyle bir senaryonun gerçekleşmesi için medeniyetin çökmesi gerektiğini savunan Musk, nükleer felaket ihtimaline de esprili bir göndermede bulundu. Etrafında radyoaktif kraterler ve serpinti varsa 1000 doların hiçbir sorunu çözmeyeceğini söyleyen milyarder iş insanı, böyle bir durumda paranın da anlamını yitireceğini belirtti.
Röportajda Musk'a yöneltilen bir diğer soru ise şirketlerini yönetmiyor olsaydı hangi sıradan işi yapmaktan keyif alacağı oldu.
Bu soruya da cevapveren Musk, sıradan bir iş olup olmadığından emin olmadığını belirterek video oyunları yazmayı tercih edeceğini söyledi.
Daha önce de video oyunları yazdığını hatırlatan Musk, problem çözmeyi ve yeni şeyler inşa etmeyi sevdiğini ifade etti. Musk, bugüne kadar pek çok şey inşa ettiğini belirterek üretme ve geliştirme tutkusuna dikkat çekti.