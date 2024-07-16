Son dakika: En düşük emekli maaşının açıklanacağı saat belli oldu

16 Temmuz 2024 10:02 - Güncelleme : 16 Temmuz 2024 10:30

En düşük emekli maaşı için heyecanlı bekleyiş! Düzenleme Meclis'e geliyor

En düşük emekli maaşı için heyecanlı bekleyiş! Düzenleme Meclis'e geliyor

En düşük emekli maaşı zammının ne kadar olacağı bu akşam belli olacak

En düşük emekli maaşı zammının ne kadar olacağı bu akşam belli olacak

Son dakika | Emekli zammı için AK Parti'den açıklama: Tarih belli oldu! "Rakamlar Erdoğan'a sunulacak"

Son dakika | Emekli zammı için AK Parti'den açıklama: Tarih belli oldu! "Rakamlar Erdoğan'a sunulacak"

Emekliye ek zam için gözler Kabine'de! Kulisler hareketlendi, işte masadaki en güçlü rakam

Emekliye ek zam için gözler Kabine'de! Kulisler hareketlendi, işte masadaki en güçlü rakam

Milyonlarca emekli ve memur zamlı maaşlarının ne zaman yatacağını araştırıyor. Yeni zamlı SSK - Bağkur emekli maaşı zam farkı ödeme tarihi belli oldu. Emekliler, zam farklarının yatacağı tarihe odaklandı.

Öte yandan AK Partili kurmayların en düşük emekli maaşlarında yapılacak zamma ilişkin üç alternatifli raporu hafta sonu Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunduğu aktarıldı. Açıklamanın saat 12.00'da gelmesi bekleniyor.

EMEKLİ MAAŞ FARKLARI AĞUSTOSTA YATACAK

SSK - Bağkur emekli zam farkları için detaylar netleşti.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine zam farkı ödemesinin ise ağustos maaşlarına yansıtılacak.

En düşük emekli aylığının artırılmasıyla ilgili kanun henüz çıkmadı.

En düşük aylığa zam kararı doğrultusunda oluşacak farkların temmuz ayına yetişmeyeceği için ağustos ayı içinde emeklilerin hesabına geçeceği aktarıldı.

SSK emeklileri maaşlarını her ayın 17'si ile 26'sı arasında, Bağ-Kur emeklileri ise 25'i ile 28'i arasında alıyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI BUGÜN BELLİ OLACAK

2024 yılının ilk yarısını kapsayan zamma göre memur ve memur emeklileri yüzde 19.31 oranında zam, SSK ve Bağkur emeklileri yüzde 24.73 oranında zam farkı alacak.

SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarının netleşmesi sonrası en düşük emekli maaşına yapılacak zammın da bugün netleşmesi bekleniyor.

Emeklilere ek zam için düzenleme bugün TBMM'ye gelecek.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINDA EN GÜÇLÜ RAKAM

Sabah'ın haberine göre, en düşük aylığa zam için Erdoğan'ın masasına gelen 3 rakam 11 bin 500, 12 bin ve 12 bin 500 olarak şekillendi. Masadaki en güçlü rakam, en düşük emekli maaşının 12 bin TL olması yönünde.

VERGİ YASA TEKLİFİNE EKLENECEK

Vergi Paketi bugün Meclis'e sunulacak. En düşük emekli maaşına zamla ilgili madde vergi yasa teklifine eklenecek.

Kapsamlı bir vergi paketi yeni yasama yılına kaldı. Bundan dolayı bugün sunulacak paketin içeriği daha dar olacak.

40 maddelik vergi paketinde; Asgari kurumlar vergisi ve asgari gelir vergisi uygulaması, çok uluslu şirketlerden asgari kurumlar vergisi alınması, yurt dışı harç fiyatı, başkasının POS cihazını ve IBAN’ını kullananlara para cezası ve çeşitli özel usulsüzlük cezalarının yer alması bekleniyor.