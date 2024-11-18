Emekli olacaklara kritik uyarı! Daha yüksek emekli maaşı alabilirsiniz: "Yapmanız gereken tek şey..."

18 Kasım 2024 09:43 - Güncelleme : 18 Kasım 2024 10:16

SGK uzmanı Özgür Erdursun, emekli olacaklara kritik bir uyarıda bulundu. "SSK’dan mı emekli olayım, Bağ-Kur’dan mı?" sorusu cevaplayan Erdursun, hangisinin emeklilik için da­ha avantajlı olduğu açıkladı. SSK’dan emekli olmak için birden faz­la statüde prim ödenmesine değinen Erdursun, son 2 bin 520 güne dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. Erdursun ayrıca daha yüksek emekli maaşı alabilmek için yapılması gerekeni de açıkladı. İşte detaylar...

Çalışanlar ve emekli olacaklar dikkat! Sosyal Güvenlik Uzmanı (SGK) uzmanı Özgür Erdursun, çalışanlara ve emekliliği yaklaşanlara kritik uyarılarda bulundu. 1.10.2008 tarihine kadar ilk sigortalı baş­langıcı olanların emekliliklerinde son 2 bin 520 güne bakılarak hangi statüden emek­li olacaklarının belirlendiğini belirten Erdursun, "1.10.2008’den son­ra sigortalı olanların birden fazla statü­de primi yatırılmışsa son 2 bin 520 güne bakılmaz en çok hangi statüden prim günü varsa o statüden emekli olurlar" ifadelerini kullandı.

SSK​'DA İLK İŞE BAŞLAMA TARİHİ...

Emekli olmak için 8-9-1999 tarihine ka­dar sigorta başlangıcı olanlar ya da son­rasında sigortalı olup borçlanmalarla işe başlama tarihini geriye çekerek 8-9-1999 tarihine kadar sigortalı olmuş olanlardan emeklilikte yaş şartı aranmadığını aktaran Erdursun, "SSK’da ilk işe başlama tarihine göre kademeli olarak 5 bin -5 bin 975 gün ara­sında gün istenir. Bağ-Kur’dan ise kadın­lar 7 bin 200 gün erkekler 9 bin günle yaşa tabi olamadan emekli olurlar" değerlendirmesinde bulundu.

Emeklilikte birden fazla statüde prim ödenmiş ise son ödenen 2 bin 520 gün için­de 1260 günden fazla hangi statüden prim ödenmiş ise o statüden emekli olunacağını belirten Erdursun, "SSK’dan emekli olmak, Bağ-Kur’a göre daha avantajlıdır. Bağ-Kur’dan emekli ol­mak için SSK’ya göre daha fazla prim iste­nir. Bağ-Kur’dan daha fazla prim günü olanlar SSK’ya göre %25-%30 arasında daha düşük emekli aylığı alırlar" ifadelerini kullandı.

"SAHTE SİGORTALILIĞA DİKKAT ETMESİ GEREKİR"

Erdursun Dünya gazetesindeki köşesinde şu ifadeleri kullandı:

SSK’dan emekli olup Bağ-Kur’a göre hem daha az prim ödeyip hem de daha yüksek emekli aylığı almak için son 2 bin 520 gün içinde SSK günlerinin daha fazla olması gerekir. 28/02/2011 sonrasında kendi adına iş­yeri olan ve zorunlu Bağ-Kur’lu olması gereken kişi, kendi şirketi dışında başka bir işyerinde sigortalı çalışabilir. Bu du­rumda Bağ-Kur devreye girmez. Ancak bu durumda olanların sahte sigortalılığa dikkat etmesi gerekir. Bir kişi bir işyerinde gerçekten fiilen çalışmadan SSK’dan emek­li olmak için kendisini sigortalı gösteriyor­sa bu durum son derece tehlikelidir.

"SON 2 BİN 520 GÜN KURALINA DİKKAT EDİLMELİ"

Eksik günlerini isteğe bağlı sigorta primi şeklinde ödeyenlerin ödediği primler Bağ-Kur statüsünde değerlendirilir. Özellikle SSK’dan emekli olacakların isteğe bağlı si­gorta primi öderken son 2520 gün kuralına dikkat etmesi gerekir. İsteğe bağlı Bağ-Kur primi ödeyerek son 2 bin 520 gün kuralına dikkat ede­rek SSK’dan emekli olma durumunuz mevcuttur.

"SON DERECE TEHLİKELİDİR"

SSK’dan mı emekli olayın, Bağ-Kur’dan mı sorusunun cevabı tabi ki SSK da­ha avantajlı olduğu için SSK’dır. Ancak SSK’dan emekli olmak için birden faz­la statüde priminiz ödenmişse (SSK-Bağ- Kur-Emekli Sandığı) son 2 bin 520 güne dikkat etmeniz gerekir. Özellikle SSK’dan emekli olmak için ça­lışmadan sağda solda kendisini sigortalı (SSK’lı) göstermekte son derece tehlike­lidir"