TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 71 katılımcıyla gerçekleştirdiği ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Buna göre, geçen ay yüzde 1,97 olan ekim ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,11'e çıktı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Emekli ve memura Ocak zammı müjdesi! Merkez Bankası tahmini değişti, rakam güncellendi Merkez Bankası'nın Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, emekli ve memur maaş zamlarına ilişkin tahminler güncellenirken, yıl sonu enflasyon beklentisi arttı. Merkez Bankası'nın Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, yıl sonu TÜFE artış beklentisi %29,61'den %29,63'e yükseldi. SSK ve Bağkur emeklileri için yılın ikinci yarısında %10,08 oranında maaş farkı tahmini yapıldı. En düşük emekli aylığının Ocak 2027'de yaklaşık %10,08 oranında artarak 25.926 TL civarına ulaşması öngörülüyor. Memur ve memur emeklileri için toplu sözleşme ve enflasyon farkı dikkate alındığında, Ocak 2027 maaş tahminleri hesaplandı.

TÜFE'de artış beklentisi yıl sonu için yüzde 29,61'den yüzde 29,63'e, 12 ay sonrası için yüzde 23,70'ten yüzde 23,89'a yükselirken 24 ay sonrası için ise yüzde 18,32'den yüzde 17,94'e geriledi. Peki açıklanan bu tahminlere göre emekli ve memurun alacağı zam oranı ne kadar olacak? Mali Müşavir ve Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, Tgrthaber.com Özel Haber Şefi Bengü Sarıkuş’a rakamları kalem kalem açıkladı.

Merkez bankası Ekim 2026 dönemi piyasa katılımcıları anketi yayınlandı. Buna göre yıl sonu enflasyonu ve aylık bazda geri kalan üç dönemin nasıl oluşacağını tahmin ediyorsunuz?

Emin Yılmaz: Enflasyon verisi hakkında piyasa katılımcıları anketi şu şekilde oluştu. Ocak – Haziran Enflasyon verisi 17,76 netleşmişti. Ayrıca Temmuz ayı 1,78 Ağustos ve Eylül ayıda 1,84 olarak üç aylık veri 5,56 kesinleştiğini söyleyebiliriz. Arkada kalan Ekim, Kasım, Aralık döneminde aylık enflasyon verisi anket bilgileri doğrultusunda şu şekilde bir tablo karşımıza çıkmaktadır.

Dönem (TÜİK 2026) Aylık Veri (%) Aylık Kümülatif Toplam Veri (Bu yılın Haziran ayına göre) (%) Yıllık Kümülatif Toplam Veri (Geçen yılın Aralık ayına göre) (%) Durum / Not Ocak - Haziran - - 17,76 Kesinleşti Temmuz 1,78 1,78 19,86 Kesinleşti Ağustos 1,84 3,65 22,07 Kesinleşti Eylül 1,84 5,56 24,32 Kesinleşti Ekim 2,11 7,78 26,94 Kesinleşmedi (Merkez Bankası Ekim 2026 Piyasa Katılımcıları Anketi) Kasım 1,18 9,05 28,43 Kesinleşmedi (Merkez Bankası Ekim 2026 Piyasa Katılımcıları Anketi) Aralık 0,97 10,08 29,63 Kesinleşmedi (Merkez Bankası Ekim 2026 Piyasa Katılımcıları Anketi)

Ya da daha basit bir hesaplama ile 129,63/117,76 = 10,08 şeklinde de sonuca ulaşabiliriz.

SSK ve Bağkur emeklisine ne kadar maaş farkı verilecek?

Emin Yılmaz: SSK, Bağkur emeklimize yılda iki defa yasa gereğince belirlenen enflasyon doğrultusunda maaş farkları yansımaktadır. Yılın ilk yarısı % 17,76 iken merak edilen ikinci yarısı için ise merkez bankası piyasa katılımcıları anketi doğrultusunda % 10,08 oranında maaş farkı verileceğini tahmin ediyorum.

En düşük emekli aylığı ne kadar olur?

Emin Yılmaz: En düşük emekli aylığı yasal düzenleme ile revize edilmektedir. Hükümetin ekonomi ekibi her yıl buradaki rakamı da güncellemektedir. En son 23.552 TL olan en düşük emekli aylığı Ocak 2027 ye girerken kabaca % 10,08 oranında yükseltilerek 25.926 TL civarı olacağını düşünüyorum.

Memur ve memur emeklisi maaş farkı nasıl hesaplanacak?

Emin Yılmaz: Memur ve memur emeklimize verilecek zam oranı toplu sözleşme üzerinden hesaplanmaktadır. Burada da 2026 II. Dönemde % 7 ve 2027 I. dönemde ise % 5'lik sözleşme gereğince Merkez Bankası anketi doğrultusunda da enflasyon verisini %10,08 üzerinden hesaplama yaptığımız takdirde %2,88 enflasyon farkı kümülatifte ise %8,02 oranında yansıma olacaktır. Tahmini olarak tabloya şu şekilde yansıyacaktır: