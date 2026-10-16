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Ekonomi
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Editor
 | Bengü Sarıkuş
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
16.10.2026
saat ikonu 16:46
|
GÜNCELLEME:
16.10.2026
saat ikonu 17:40

Emekli ve memura Ocak zammı müjdesi! Merkez Bankası tahmini değişti, rakam güncellendi

Ocak 2027’de emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam için hesaplar değişti. Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 29,63’e yükseltmesinin ardından Tgrthaber.com Özel Haber Şefi Bengü Sarıkuş’a konuşan Mali Müşavir ve Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, SSK ve Bağ-Kur emeklisi için yüzde 10,08, memur ve memur emeklisi için ise yüzde 8,02 zam beklentisini açıkladı. Peki kim, ne kadar zam alacak? İşte kalem kalem liste...

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Editor
 Bengü Sarıkuş
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Emekli ve memura Ocak zammı müjdesi! Merkez Bankası tahmini değişti, rakam güncellendi
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
16.10.2026
saat ikonu 16:46
|
GÜNCELLEME:
16.10.2026
saat ikonu 17:40

, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 71 katılımcıyla gerçekleştirdiği ekim ayı 'ni yayımladı. Buna göre, geçen ay yüzde 1,97 olan ekim ayı artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,11'e çıktı.

HABERİN ÖZETİ

Emekli ve memura Ocak zammı müjdesi! Merkez Bankası tahmini değişti, rakam güncellendi

Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
Merkez Bankası'nın Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, emekli ve memur maaş zamlarına ilişkin tahminler güncellenirken, yıl sonu enflasyon beklentisi arttı.
Merkez Bankası'nın Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, yıl sonu TÜFE artış beklentisi %29,61'den %29,63'e yükseldi.
SSK ve Bağkur emeklileri için yılın ikinci yarısında %10,08 oranında maaş farkı tahmini yapıldı.
En düşük emekli aylığının Ocak 2027'de yaklaşık %10,08 oranında artarak 25.926 TL civarına ulaşması öngörülüyor.
Memur ve memur emeklileri için toplu sözleşme ve enflasyon farkı dikkate alındığında, Ocak 2027 maaş tahminleri hesaplandı.
Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.

TÜFE'de artış beklentisi yıl sonu için yüzde 29,61'den yüzde 29,63'e, 12 ay sonrası için yüzde 23,70'ten yüzde 23,89'a yükselirken 24 ay sonrası için ise yüzde 18,32'den yüzde 17,94'e geriledi. Peki açıklanan bu tahminlere göre emekli ve memurun alacağı zam oranı ne kadar olacak? Mali Müşavir ve Sosyal Güvenlik Müşaviri , Özel Haber Şefi Bengü Sarıkuş’a rakamları kalem kalem açıkladı.

Emekli ve memura Ocak zammı müjdesi! Merkez Bankası tahmini değişti, rakam güncellendi

Merkez bankası Ekim 2026 dönemi piyasa katılımcıları anketi yayınlandı. Buna göre yıl sonu enflasyonu ve aylık bazda geri kalan üç dönemin nasıl oluşacağını tahmin ediyorsunuz?

Emin Yılmaz: Enflasyon verisi hakkında piyasa katılımcıları anketi şu şekilde oluştu.  Ocak – Haziran Enflasyon verisi 17,76 netleşmişti. Ayrıca Temmuz ayı 1,78 Ağustos ve Eylül ayıda 1,84 olarak üç aylık veri 5,56 kesinleştiğini söyleyebiliriz. Arkada kalan Ekim, Kasım, Aralık döneminde aylık enflasyon verisi anket bilgileri doğrultusunda şu şekilde bir tablo karşımıza çıkmaktadır.

Dönem (TÜİK 2026)Aylık Veri (%)Aylık Kümülatif Toplam Veri (Bu yılın Haziran ayına göre) (%)Yıllık Kümülatif Toplam Veri (Geçen yılın Aralık ayına göre) (%)Durum / Not
Ocak - Haziran--17,76Kesinleşti
Temmuz1,781,7819,86Kesinleşti
Ağustos1,843,6522,07Kesinleşti
Eylül1,845,5624,32Kesinleşti
Ekim2,117,7826,94Kesinleşmedi (Merkez Bankası Ekim 2026 Piyasa Katılımcıları Anketi)
Kasım1,189,0528,43Kesinleşmedi (Merkez Bankası Ekim 2026 Piyasa Katılımcıları Anketi)
Aralık0,9710,0829,63Kesinleşmedi (Merkez Bankası Ekim 2026 Piyasa Katılımcıları Anketi)

Ya da daha basit bir hesaplama ile 129,63/117,76 = 10,08 şeklinde de sonuca ulaşabiliriz. 

Emekli ve memura Ocak zammı müjdesi! Merkez Bankası tahmini değişti, rakam güncellendi

SSK ve Bağkur  emeklisine ne kadar maaş farkı verilecek?

Emin Yılmaz: SSK, Bağkur emeklimize yılda iki defa yasa gereğince belirlenen enflasyon doğrultusunda maaş farkları yansımaktadır. Yılın ilk yarısı % 17,76 iken merak edilen ikinci yarısı için ise merkez bankası piyasa katılımcıları anketi doğrultusunda % 10,08 oranında maaş farkı verileceğini tahmin ediyorum.

Emekli ve memura Ocak zammı müjdesi! Merkez Bankası tahmini değişti, rakam güncellendi

En düşük emekli aylığı ne kadar olur?

Emin Yılmaz: En düşük emekli aylığı yasal düzenleme ile revize edilmektedir. Hükümetin ekonomi ekibi her yıl buradaki rakamı da güncellemektedir. En son 23.552 TL olan en düşük emekli aylığı Ocak 2027 ye girerken kabaca % 10,08 oranında yükseltilerek 25.926 TL civarı olacağını düşünüyorum.

Emekli ve memura Ocak zammı müjdesi! Merkez Bankası tahmini değişti, rakam güncellendi

Memur ve memur emeklisi maaş farkı nasıl hesaplanacak?

Emin Yılmaz: Memur ve memur emeklimize verilecek zam oranı toplu sözleşme üzerinden hesaplanmaktadır. Burada da 2026 II. Dönemde % 7 ve 2027 I. dönemde ise % 5'lik sözleşme gereğince Merkez Bankası anketi doğrultusunda da enflasyon verisini %10,08  üzerinden hesaplama yaptığımız takdirde %2,88 enflasyon farkı kümülatifte ise %8,02 oranında yansıma olacaktır. Tahmini olarak tabloya şu şekilde yansıyacaktır:

Kadro / DurumGüncel MaaşOcak 2027 Maaş Tahmini (% 8,02)
Memur emeklisi31.526 TL34.054 TL
Memur bekar66.187 TL71.495 TL
Memur evli70.257 TL75.891 TL
Emekli ve memura Ocak zammı müjdesi! Merkez Bankası tahmini değişti, rakam güncellendi
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#tcmb
#tüfe
#emin yılmaz
#piyasa katılımcıları anketi
#Tgrthaber.com
#Ekonomi
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