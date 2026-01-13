Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Emeklilere vatandaşlık maaşı yolda! Gelir desteği verilecek: Düşük maaşa yeni formül

En düşük emekli aylığına yeni formül geldi. Haziran ayından itibaren uygulanması düşünülen formülle en düşük emekli aylığına yönelik kalıcı adımlar atılacak. Geçtiğimiz aylarda gündeme gelen vatandaşlık maaşı emeklileri de kapsayacak şekilde kurgulanacak. Maaşı düşük kalan emeklilere gelir desteği verilecek. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
13.01.2026
saat ikonu 08:02
|
GÜNCELLEME:
13.01.2026
saat ikonu 08:11

TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler en düşük emekli maaşına ilişkin kanun teklifini Meclis'e sunulduğunu, 16,881 lira olarak ödenen en düşük emekli aylığı 20 bin liraya yükseltildiğini duyurmuştu. Yüzde 18,6 oranında artırılan maaşın için gözler Meclis'e çevrilirken, yeni formül arayışları da gündeme geldi. Ekonomi Koordinasyon Kurulunun da gündemine gelen yeni sosyal yardım sistemi ve sistemine ilişkin çalışmalar kapsamında, özellikle en düşük emekli aylığına yönelik kalıcı adımları atılması planlanıyor. Buna göre haziran ayından itibaren yeni modele geçilecek. Vatandaşlık maaşı uygulaması emeklileri de kapsayacak şekilde kurgulanacak. Düşük maaş alan emeklilere gelir desteği verilecek.

Emeklilere vatandaşlık maaşı yolda! Gelir desteği verilecek: Düşük maaşa yeni formül

"SİSTEMİN DÖNDÜRÜLMESİ ÇOK ZOR"

AK Parti’de bir süredir sosyal güvenlik sisteminin sil baştan ele alınarak bütün tartışmalı alanlarda yeni adımların atılmasına ilişkin başlıklar gündeme geliyor. AK Parti kurmayları, “Sosyal güvenlik sistemini belki de baştan aşağı gözden geçirmemiz gerekecek. Aynı primi ödemesine rağmen farklı maaş alanlar var. EYT ile birlikte aktüeryal dengenin iyice bozulduğu açık. Sosyal güvenlik sisteminin sağlıklı işlemesi için ortalama 4 çalışana 1 emekli düşmesi gerekiyor. Ama Türkiye’de şu anda, bir emekliye karşılık 1,6 çalışan var. Bu hâliyle sistemin döndürülmesi çok zor” değerlendirmesini yaptı.

EMEKLİLERE ‘VATANDAŞLIK MAAŞI’

Hükûmet tarafından sosyal yardımların etkinliğinin artırılması, daha kapsayıcı hâle getirilmesi ve desteklerin aile odaklı olacak şekilde uygulanmasına yönelik de hazırlık yapılıyor. Bu kapsamda ilk etapta, kamuoyunda ‘vatandaşlık maaşı’ olarak bilinen Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi hayata geçirilecek. Haziran ayında pilot olarak başlatılacak bu model, en düşük emekli aylığı alanları da kapsayacak.

Emeklilere vatandaşlık maaşı yolda! Gelir desteği verilecek: Düşük maaşa yeni formül

Yeni sistem 2027’den itibaren tüm Türkiye’yi kapsayacak şekilde uygulanacak. Proje ile her hanenin belli bir gelire sahip olması hedefleniyor. Buna göre, hanelere yönelik belli bir gelir seviyesi belirlenecek ve bu rakamın altında geliri olanlara devlet tarafından gelir desteği verilecek. Gelir desteğinin yanı sıra, farklı sosyal yardımlarla aileler desteklenecek. Bu sistemin hayata geçirilmesi ile birlikte her ocak ve temmuz ayında en düşük emekli aylıklarının artırılması için kanuni düzenleme yapılması uygulamasından vazgeçilecek.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞINA YÖNELİK KALICI ADIMLAR

Hükûmetin ekonomi yönetimi bir yandan da sosyal güvenlik sistemine ilişkin aylık bağlama sistemi dâhil olmak üzere sosyal güvenlik sisteminin aktüeryal dengesini güçlendirmek çalışma yapacak. Bu doğrultuda, Cumhurbaşkanlığının 2026 Yıllık Programı’nda, prim tabanının genişletilmesi için düşük gelirli esnaf, sanatkâr, çiftçiler ve mevsimlik çalışanlar gibi gruplara özel sosyal sigorta programlarının oluşturulacağı belirtiliyor. Programa göre, aylık bağlama sistemi kişilerin daha çok istihdamda kalmasını teşvik edecek ve mali yük getirmeyecek şekilde yeniden düzenlenecek. Bu kapsamda, çalışanların daha uzun süre istihdamda kalmasını teşvik edecek bir aylık bağlama sistemi için dünya uygulamaları da dikkate alınarak maliyet çalışması yapılacak. Ekonomi Koordinasyon Kurulunun da (EKK) gündemine gelen yeni sosyal yardım sistemi ve sosyal güvenlik sistemiyle ilgili çalışmalar kapsamında, özellikle en düşük emekli aylığına yönelik kalıcı adımları atılması planlanıyor.

Emeklilere vatandaşlık maaşı yolda! Gelir desteği verilecek: Düşük maaşa yeni formül

MECLİS’E GELİYOR

En düşük emekli aylığını 20 bin liraya yükselten düzenleme teklifi 15 Ocak Perşembe günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülecek. En düşük emekli aylığının 20 bin liraya çıkarılması hâlinde 2026 için bütçeye 110,2 milyar lira maliyet oluşması öngörülüyor. 16 bin 881 lira olan en düşük emekli aylığını mevcutta 4 milyon 11 bin kişi alıyor. 20 bin liraya yükselecek en düşük emekli aylığını alacak kişi sayısı ise 4 milyon 917 bine yükselecek.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Altın rekorlara doymuyor! Gram altın fırladı: İşte 13 Ocak gram altın, çeyrek altın fiyatları
Meteoroloji illeri tek tek sıraladı! Kar yağışı çok sert geliyor: Günlerde durmadan yağacak
Emekli promosyonu rakamları çıldırdı: Ocak 2026 için en yüksek banka promosyonu belli oldu!
ETİKETLER
#sosyal güvenlik
#emekli maaşları
#emeklilik
#TÜRKİYE
#Vatandaşlık Maaşı
#En Düşük Emekli Aylığı
#Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.