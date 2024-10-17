Emeklilikte yüksek maaş formülünü tek tek anlattı! Özgür Erdursun'dan prim ve kesinti uyarısı: 2008’den sonra SGK girişi olanlar dikkat

17 Ekim 2024 11:36 - Güncelleme : 17 Ekim 2024 11:37

2025 yılında 2024 yılına kıyasla emekli maaşı hesaplama sisteminde bir değişiklik yapılmadığı sürece, milyonlarca çalışanın alacağı emekli maaşlarında yüzde 30 kesinti ya da kayıp bekleniyor. 1 Ekim 2008’den sonra memur olanlar için emeklilik planları ise daha da karmaşıklaştı. SGK Uzmanı Özgür Erdursun konuya ilişkin çarpıcı bir yazı kaleme aldı. 'Emeklilik planlarınızı doğru yapın' diyen uzman emeklilikte yüksek maaş formülünü tek tek anlattı.

Emekli maaşı​ ortalama aylık kazancın Aylık Bağlama Oranı'yla (ABO) çarpılması sonucu bulunuyor. 2025 yılına sarkan başvurularda, 2024 enflasyon​ oranına bağlı olarak emekli maaşlarında yüzde 30'a yakın kayıplar yaşanacağı tahmin ediliyor. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, yıllarca prim ödeyerek emekli olmayı bekleyenlere seslendi. 1 Ekim 2008’den sonra memur olanlar için de uyarı geldi.

EMEKLİ MAAŞINI ARTIRMA FORMÜLÜ

Emeklilik dilekçesi verecek vatandaşlar, 'emekli maaşı neye göre yüksek olur' sorusunun cevabını araştırıyor. Prime esas kazanç ne kadar yüksekse, emekli maaşı da o kadar yüksek oluyor. Ayrıca, emekli maaşı hesaplamasında sigortalının prim ödeme gün sayısı da dikkate alınıyor. Prim ödeme gün sayısı arttıkça, emekli maaşı da yüksel oluyor.

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, Dünya Gazetesi’ndeki yazısında yüksek maaş formülünü tek tek anlattı. Erdursun, emekli maaşı hesaplama sisteminde bir değişiklik yapılmadığı sürece emeklilikte ciddi kayıplar uyarısı yaptı.

SSK​ ve Bağ-Kurlular 31 Aralık 2024 tarihine kadar, kamuda çalışanlar ve 4C’liler ise 14 Ocak 2025 tarihine kadar emeklilik başvurusu yaparlarsa sistemde gördükleri maaşları alabilecekler. Bu tarihlerden sonra yapılacak başvurularda, emekli maaşlarında yüzde 30 ile yüzde 33 arasında bir kesinti bekleniyor.

1 EKİM 2008'DEN SONRA MEMUR OLANLAR DİKKAT

2008 yılı sonrası sigorta girişi olan 4C'li emekli maaşı hesaplama, ortalama aylık kazanç ve aylık bağlama oranının çarpılması ile yapılır.

Buna göre emekli Sandığı emekli maaşı hesaplama formülü şöyledir; Ortalama Aylık Kazanç X Aylık Bağlama Oranı = 4C Emekli Maaşı.

25 yıl için, emekli matrahının yüzde 75'i, 25 yılı aşan her bir hizmet yılı için ise bu oranın yüzde 1 fazlası eklenerek aylık bağlama oranı bulunmaktadır. Örneğin 30 yıl fiili hizmeti bulunan aylık bağlama oranı yüzde 80 olacak.

Bu kapsamda 1 Ekim 2008’den sonra memur olanlar için uyarı geldi. Erdursun, konuyla ilgili şöyle açıklamalarda bulundu;

“Eksik günlerinizi nasıl tamamlarsınız, borçlanma tu­tarlarını kaç TL’den yapmalısınız. 1.10.2008’den sonra memur olanlar emekli olmak için iki kere düşünün

1.10.2008’den sonra memurlar: