Emtia piyasasında değerli metaller öne çıktı! Altın, gümüş ve platin fiyatları yükseldi, paladyum düştü

17 Haziran 2024 15:07 - Güncelleme : 17 Haziran 2024 15:07

Emtia piyasasında geçen hafta ürün bazlı ayrışmalar öne çıktı. Emtiada altın, gümüş ve platin fiyatlarında peş peşe rekorlar geldi. Altın, gümüş ve bakırdaki zirveler öne çıktı.

Orta Doğu'daki jeopolitik riskler fiyatları artırdı. Baz metallerde ise geçen ay ABD'nin Çin için gümrük vergilerini artırma kararıyla sert yükselişler gerçekleşti.

ALTIN, GÜMÜŞ VE PLATİN YÜKSELDİ

ABD Merkez Bankasının (Fed) kararları, iklimsel olaylar, jeopolitik riskler ve talebe yönelik endişelerin hakim olduğu piyasalarda zirveler yaşandı.

Emtia piyasasında geçen hafta ürün bazlı ayrışmalar görüldü. Ürün bazlı performanslar öne çıktı.

ABD'de enflasyonun yavaşlama sinyalleri vermesi varlık fiyatlarını etkiledi. Enflasyonla mücadele sıkı duruş sinyali fiyatlamaları zorlaştırdı.

Son olarak Fed politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu. Karar sonrası Fed'in bu yıl 3 faiz indirimine gitme ihtimali tamamen ortadan kalktı.

Tüm bu gelişmeler ışığında altın ve gümüş fiyatları yükseldi.

Mayıs ayında ons bazında altın yüzde 1,8, gümüş yüzde 15,7, platin yüzde 10,9 değer kazanırken, paladyum yüzde 4,2 değer kaybetti.

Mayıs ayında altının ons fiyatı, 2 bin 450,10 dolarla, tarihi zirveyi gördü.

Gümüşün ons fiyatı ise 32,51 dolarla Aralık 2012'den bu yana en yüksek seviyeyi test etti.

Analistler, ABD seçimlerinin de emtia piyasasını etkileyebileceğini ifade etti.

EMTİADA REKORLAR KIRILDI

Çin'deki devalüasyon endişeleri bakır fiyatlarının artmasına neden oldu.

Tezgah üstü piyasada geçen ay libre bazında fiyatlar, bakırda yüzde 2,2, alüminyumda yüzde 2,5, kurşunda yüzde 2,3, nikelde yüzde 2,4, çinkoda yüzde 2 artış kaydetti. Bakırın libresi, 5,25 dolarla rekor seviyeyi gördü.

BRENT PETROL YÜZDE 3,5 YÜKSELDİ

Brent petrolün varil fiyatı yüzde 3,6 yükselirken, doğal gazın İngiliz Termal Birimi (MMBtu) cinsinden fiyatı yüzde 1 azaldı.

ABD ticari ham petrol stokları bir önceki hafta 2 milyon 428 bin varil azaldı. Piyasa beklentisi stokların 1 milyon 750 bin varil azalacağı yönündeydi.

KAKAO VE BUĞDAY YÜKSELDİ

Geçen ay tarım grubunda buğdayda yükseliş yüzde 12'yi aştı.

Soya fasulyesinde yüzde 3,6 artarken, mısırda yüzde 0,1, pirinçte yüzde 8,4 azaldı.

Intercontinental Exchange'de libre bazında fiyatlar, kahvede yüzde 2,6 yükselirken, pamukta yüzde 4,2, şekerde yüzde 5,7 düşüş kaydetti. Kakaonun ton başına fiyatı ise geçen ay yüzde 0,5 arttı.

Kahve üretimine yönelik artan endişelerle beraber talebin artması, kahve fiyatlarında yükselişe neden oldu.