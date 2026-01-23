Menü Kapat
Meclis'te gergin oturum: En düşük emekli maaşı düzenlemesi yasalaştı

En düşük emekli maaşının 20 bin TL'ye yükseltilmesini de içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda görüşüldü. Muhalefet milletvekilleri teklife tepki gösterince Genel Kurul'da gergin anlar yaşandı. CHP'li Veli Ağbaba'nın karton tabut ve mezar taşıyla yaptığı protesto sonrası arbede çıktı. Tartışmalı oylamanın ardından teklif AK Parti ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla kabul edilerek yasalaştı. Söz konusu yasa, Cumhurbaşkanı Erodğan'ın onaylamasının ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

Meclis'te gergin oturum: En düşük emekli maaşı düzenlemesi yasalaştı
TBMM'de emekli maaşı görüşüldü. En düşük emekli aylığının artırılmasını da içeren Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek resmen yasalaştı.

MECLİS'TE GERGİN ANLAR

Teklifin görüşüldüğü sırada CHP Grup Başkanvekili Murat Emir önerge vererek, usul tartışması açılmasını talep etti. Lehte söz alan AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, İçtüzük'e göre usul tartışması açılamayacağını belirterek, milletvekillerinin İçtüzük'e uygun hareket etmesi gerektiğini söyledi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ ile CHP Grup Başkanvekili Murat Emir de en düşük emekli aylığının 20 bin liraya çıkarılmasının kabul edilemeyeceğini ifade ederek, iktidarı eleştirdi. Konuşmaların ardından Meclis Başkanvekili Celal Adan, kanun teklifinin temel kanun olarak görüşüldüğünü, maddeler üzerinde sadece önerge işlemlerinin yapıldığını ve usul tartışmasının açılamayacağını belirtti.

Meclis'te gergin oturum: En düşük emekli maaşı düzenlemesi yasalaştı

TABUTLU PROTESTO ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Teklifin tümünün oylamasından önce lehte söz alan AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan, teklife ilişkin bilgi verdi. Aleyhte söz alan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, kürsüye, kartondan yapılan tabut ve mezar taşı ile çıkmak istedi.

Meclis'te gergin oturum: En düşük emekli maaşı düzenlemesi yasalaştı

Bunun üzerine TBMM Başkanvekili Adan, Ağbaba'yı uyararak "Bunları getiremezsiniz." dedi.

AK Partili milletvekillerinin, CHP'li milletvekillerinin elinden karton tabutu almak istemesi üzerine Genel Kurulda arbede yaşandı. Meclis Başkanvekili Adan, birleşime ara verdi.

Meclis'te gergin oturum: En düşük emekli maaşı düzenlemesi yasalaştı

Ağbaba'nın konuşma yapmak için kürsüye yeniden karton tabutla çıkmak istemesi üzerine tekrar tartışma ve arbede yaşandı. Adan, birleşime bir kez daha ara verdi. Aranın ardından kürsüye gelen Ağbaba, en düşük emekli aylığına yapılan artışa ilişkin iktidarı eleştirdi. Daha sonra kanun teklifi oylanarak kabul edildi.

Meclis'te gergin oturum: En düşük emekli maaşı düzenlemesi yasalaştı

Yasa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayından sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI 20 BİN TL OLDU

Böylece Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda yapılan düzenlemeyle, yaşlılık, malullük ve ölüm aylığı ödenenlere ve hak sahiplerine dosya bazında 16 bin 881 lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı, 2026 ocak ayı ödeme döneminden itibaren 20 bin liraya yükseltildi.

Düzenlemeyle, işverenlerin işgücü maliyetlerinin düşürülerek istihdamın arttırılması ve kayıtlı istihdamın korunması amacıyla asgari ücret işveren desteği 1 Ocak 2026'dan itibaren 1000 liradan 1270 liraya çıkarıldı.

