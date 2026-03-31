Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Et fiyatlarına manipülasyon! 8 ilde soruşturma: Çok sayıda gözaltı var

CİMER başvuruları ve Tarım ve Orman Bakanlığı'nın suç duyurusu üzerine harekete geçen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 8 ilde soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında karkas et arzını durdurdukları, et fiyatlarını manipüle ettikleri belirlenen 30 şüpheli gözaltına alındı

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
31.03.2026
saat ikonu 10:40
|
GÜNCELLEME:
31.03.2026
saat ikonu 10:55

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CİMER başvuruları ve sosyal medya paylaşımları doğrultusunda ’nın suç duyurusu üzerine 8 ilde soruşturma başlattı.

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 34 saniyeye düşürüldü.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın suç duyurusu üzerine 8 ilde et fiyatlarını manipüle ederek karkas et arzını durdurdukları iddia edilen şüphelilere yönelik soruşturma başlattı ve 30 şüpheli gözaltına alındı.
Soruşturma, CİMER başvuruları ve sosyal medya paylaşımları doğrultusunda başlatıldı.
Şüphelilerin, karkas et fiyatlarını manipüle etmek, arz kısıtlamasına gitmek ve hastalıklı hayvanların kesilmesiyle bozulmuş etlerin piyasaya sürülmesi gibi suçları işledikleri belirlendi.
Ankara merkezli olmak üzere Kırşehir, Kayseri, Konya, Bursa, Balıkesir, İstanbul ve Sakarya illerini kapsayan soruşturmada 33 şüpheli hakkında gözaltı ve arama/el koyma talimatı verildi.
Gözaltına alınan 30 şüpheli arasında, Tarım ve Orman Bakanlığı denetimlerini önceden bildiren 5 kamu görevlisi de bulunuyor.
Soruşturma, halkın sağlığıyla oynadığı tespit edilen veya edilecek tüm kişiler yönünden titizlikle devam ediyor.
Bilgi Okunma süresi 34 saniyeye düşürüldü.

Soruşturma kapsamında; karkas et arzını durdurdukları ve et fiyatlarını manipüle ettikleri belirlenen 30 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

ET FİYATLARINA MANİPÜLASYON

Başsavcılığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Ülke genelinde 2025 yılı Ekim ayı sonuna kadar istikrarlı bir şekilde devam eden karkas et fiyatlarında bazı besici gruplar tarafından et ve et ürünlerinin fiyatlarının manipüle edilmek suretiyle olağanüstü bir şekilde yükseltildiği, karkas et tedarikçisi firmalar tarafından arz kısıtlamasına gidilerek elde mal olmadığı ya da kesime hayvan gelmediği gibi gerekçelerle karkas et arzını fiilen durdurdukları, hastalıklı hayvanların kesilmesi ile bozulmuş etlerin piyasaya sürüldüğü yönünde yapılan tespitler neticesinde; değişik illerde faaliyette bulunan büyük ölçekli besici ve karkas et tedarikçilerinin örgütsel faaliyet kapsamında “Nitelikli , Fiyatları Etkileme, Mal ve Hizmet Satımından Kaçınma, Bozulmuş veya Değiştirilmiş Gıda Ticareti” suçlarını işlediklerine dair iletişimin dinlenmesi, beyanlar vb şekilde somut delillerin tespit edilmesi üzerine;

30 ŞÜPHELİ GÖZALINA ALINDI

Ankara merkezli Kırşehir, Kayseri, Konya, Bursa, Balıkesir, İstanbul ve Sakarya olmak üzere 8 ilde bulunan 28 şüpheli ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılacak denetimleri önceden haber veren 5 kamu görevlisi de dahil olmak üzere; toplamda 33 şüpheli hakkında 31.03.2026 tarihinde eş zamanlı gözaltı ile suç delillerine yönelik arama/el koyma talimatı verilmiş olup, bu işlemler Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yerine getirilmekle, 30 şüpheli gözaltına alınmış, diğer şüphelilerin yakalama işlemleri devam etmektedir. Soruşturma tüm şüpheliler ve yine halkımızın sağlığıyla oynadığı tespit edilen/edilecek tüm kişiler yönüyle titizlikle devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

ETİKETLER
#dolandırıcılık
#tarım ve orman bakanlığı
#Gıda Ticaretı
#Et Fiyatları Manipülasyonu
#Karkas Et Arzı
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.