29°
Ev almak isteyenler dikkat! Son yılların rekoru kırıldı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) açıkladığı verilere göre, toplam konut kredi hacmi 598 milyar TL'yi aştı. Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, ev almak isteyen yatırımcı için konut kredisi limitlerinin esnetilmesi gerektiğini, ev almak isteyen tüketicilerin ciddi kredi kısıtlamalarıyla karşılaştığını belirtti. İşte detaylar...

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) açıkladığı verilere göre, toplam konut kredi hacmi 598 milyar TL'yi aşarak rekor bir düzeye ulaştı. Verilere göre 18 Temmuz 2025 tarihinden sonra 20 gün içinde toplam 10 milyar TL'den fazla yeni kullanımı gerçekleşti. Verileri değerlendiren Altın Global Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği sonrası konut kredi faizlerinde az da olsa yaşanan düşüşün sonuçlarının gözlemlendiğini ifade etti. Özelmacıklı, bu rakamların artarak devam etmesi için konut kredisi kullanımlarında var olan kısıtlamaların kaldırılması, en azından esnetilmesi gerektiğinin altını çizdi.

GAYRİMENKUL YATIRIMCISI YURT DIŞINA KAYIYOR

"1. el ve 2. el konut alımında değer aralıkları yükseltilmeli, limitler yükseltilmeli. Şu anda kampanyalı devlet bankalarında 1 milyon üstünde neredeyse kredi kullandırılmıyor. Halen bir evi olan bir vatandaş ikinci bir ev almak istediğinde ciddi kredi kısıtlamalarıyla karşı karşıya kalıyor" diyen Özelmacıklı, sözlerine şöyle devam etti: "Bu durumda da vatandaş yatırımını yurt dışına kaydırıyor. Dolayısıyla biz kendi elimizle yatırımcımızı yurt dışına itiyoruz. Bu kısıtlamalar yabancı ülke vatandaşlarına konut satış verilerini de olumsuz etkiliyor. Onlar da başka ülkelere yatırım yapma kararı alıyor. Öyle inanıyoruz ki konut kredilerinde bu kısıtlamalar en azından esnetilirse 2025 yılı başından bu yana sektörde kırdığımız rekorlar yenilenir."

STÜDYO DAİRELER ZORUNLULUK HALİNE GELDİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın geçtiğimiz günlerde yayımladığı Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'e de değinen Özelmacıklı, "Söz konusu düzenleme uzun süredir inşa edilemeyen stüdyo dairelerin önünün açılması anlamına geliyor" dedi. Özelmacıklı, "1+0 olarak da adlandırılan stüdyo daireler gelinen noktada artık zorunlu bir ihtiyaç noktasına geldi. Zira artık hane halkımız küçülüyor. TÜİK'in 2024 yılı için açıkladığı verilere göre tek kişilik hane halkı oranı yüzde 20'lere kadar yükseldi. Dolayısıyla insanlar artık ulaşılabilir fiyatlarla daha minimal yaşam alanları talep ediyor. Bu nedenle söz konusu daire tiplerinin yeniden inşa edilebilecek olması olumlu bir gelişme" ifadelerini kullandı.

BEYAZ YAKALILAR İÇİN ERİŞİLEBİLİR SEÇENEK

Stüdyo dairelerin yeniden inşa edilebilecek olmasının, konut piyasasına başka önemli avantajlar da getirdiğini ifade eden Özelmacıklı, "Daha düşük maliyetli olmaları sayesinde alıcıların ev sahibi olma imkânını artırırken, müteahhitlere de finansman ve satış kolaylığı sağlıyor. Ayrıca kiralık arzını çoğaltarak kira artış hızını frenleyebilecek bu daireler, özellikle öğrenciler ve beyaz yakalı çalışanlar için erişilebilir ve pratik bir seçenek sunuyor. Yeni düzenlemede getirilen yüzde 20 sınırı ise piyasadaki dengeyi korurken, konut çeşitliliğini ve uygun fiyatlı konut üretimini teşvik edecek" şeklinde konuştu.

"TÜM ZAMANLARIN EN İYİ İKİNCİ ZİRVESİ"

TÜİK'in açıkladığı konut satış istatistiklerine göre önceki yılın Ocak-Temmuz dönemine göre bu yıl satış adedinin yüzde 24,2 oranında artarak 834 bin 751 adet olarak gerçekleştiğine dikkat çeken Özelmacıklı, "En son 2020 yılında, Covid-19 pandemisinin hüküm sürdüğü Ocak-Temmuz döneminde 854 bin adedi görmüştük. Dolayısıyla bu rakam için son 5 yılın zirvesi diyebiliriz. Bu yüzden 2025 yılının Ocak-Temmuz dönemi, 2020'den sonra tüm zamanların en yüksek ikinci verisi olarak önümüze çıkıyor. Ama en önemlisi de, tüm gayrimenkul türlerinde 2025 yılının ilk 7 ayında toplam satışlar 1 milyon 700 bin adedi geçti. Bu ciddi bir rekor. Geçtiğimiz yıl bu rakam 1 milyon 490 bin seviyelerindeydi" diyerek sözlerini noktaladı.

