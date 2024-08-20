Evlilik hazırlığı yapan gençlere 75 bin TL çeyiz yardımı! Devlet bankaları harekete geçti

20 Ağustos 2024 09:44 - Güncelleme : 20 Ağustos 2024 10:29

Yaz düğünü yapacak çiftler bu haberi bekliyor! İşte 150 bin TL faizsiz evlilik kredisinin verileceği tarih

Yaz düğünü yapacak çiftler bu haberi bekliyor! İşte 150 bin TL faizsiz evlilik kredisinin verileceği tarih

Evlilik hazırlığı yapan gençlere müjde devlet bankalarından geldi. 75 Bin TL çeyiz yardımı için kamu bankaları harekete geçti. Evlenmek üzere olan çiftlere verilecek çeyiz desteğinin detayları belli oldu. Bu destek ile evlilik hazırlıkları artık daha kolay olacak.

EN DÜŞÜK ÇEYİZ DESTEĞİ 75 BİN LİRA

Devlet bankaları genç çiftler için harekete geçti. Evlilik hazırlığında olan çiftlere 75 bin TL çeyiz yardımı verilecek.

Bu yardım paketi, birçok genç çift için can suyu olacak.

Devlet, evlenen kız çocuklarına toplu para imkanı sağlarken, çiftlere devlet katkısı ve faizsiz finansman desteği de verecek.

Ölüm aylığı alan SSK'lı, Bağ-Kur'lu kız çocuklarına çeyiz yardımı verilecek.

Verilecek tutar, kız çocuğunun aldığı yetim maaşının 24 ile çarpılması ile bulunacak. Böylece evlenen kız çocuğu 2 yıllık maaşını peşin olarak almış olacak.

Temmuzda yüzde 24.73 zam ve 12 bin 500 lira taban aylık düzenlemesiyle yüzde 25 hissesi olan çocuk en düşük 3 bin 125 lira ölüm aylığı alacak. Böylece en düşük çeyiz desteği 75 bin lira olacak.

ÇEYİZ HESABI İLE ÇİFTLER BAYRAM EDECEK

12 maaş tutarında evlenme ikramiyesi de devlet tarafından geç çiftlere sağlanıyor.

Çeyiz hesabı ile gençler evlilik hazırlıkları sırasında rahat bir nefes alacak.

Kamu bankalarında açılan çeyiz hesabıyla 3-5 yıl birikim yapıp 27 yaşından önce evlenenlere devlet katkısı verilecek.

Devlet katkısında üst sınır 57 bin 915 lira olacak.

5 yılda 231 bin 660 lira ve üzerinde birikim yapan kişi, 57 bin 915 lira devlet katkısı alacak.

Çiftler isterse bu destekten ayrı ayrı yararlanıp tutarı ikiye katlayabilecek.

ÇEYİZ HESABI NASIL AÇILIR?

27 yaşını doldurmadan ilk evliliğini yapıp evlilik tarihinden itibaren 6 ay içinde belgeleriyle başvuranlar devlet katkılı Çeyiz Hesabı'ndan yararlanacak.

Çeyiz Hesabı 18 yaşından büyükler adına açılabilecek.

2024 yılı için aylık ödemelerde alt sınır 999,11 TL, üst sınır 9.991,25 TL olacak.

üç aylık ödemelerde ise bu rakamlar sırasıyla 2.997,37 TL ve 29.973,89 TL olarak uygulanacak.

Hesap, yılda iki defa para çekme hakkı tanıyacak.

Hesaba açılış esnasında en fazla 149.869,09 TL yatırılabilecek.

Gençler çeyiz desteği ile hayallerindeki düğün için önemli bir adım atmış olacak.

FAİZSİZ 150 BİN TL EVLİLİK KREDİSİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evlenmeyi planlayan gençler için 'Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi de uygulanıyor.

Uygulama ilk olarak deprem bölgesinde başladı ancak daha sonra doğum oranının en düşük olduğu Zonguldak, Bartın ve Karabük de eklendi.

Başvurusu onaylanan çifteler; 2 yıl geri ödemesiz, 48 ay vadeli, 150.000 TL faizsiz evlilik kredisinden yararlanabilir.