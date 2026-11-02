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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
02.11.2026
saat ikonu 17:14
|
GÜNCELLEME:
02.11.2026
saat ikonu 17:18

Eximbank Yönetim Kurulu Başkanı Osman Çelik görevinden istifa etti

Türk Eximbank Yönetim Kurulu Başkanı Osman Çelik, bankadaki yönetim kurulu başkanlığı ve üyeliği görevlerinden ayrıldığını açıkladı. Karar, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirildi.

Avatar
Editor
 Ümit Buget
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Eximbank Yönetim Kurulu Başkanı Osman Çelik görevinden istifa etti
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
02.11.2026
saat ikonu 17:14
|
GÜNCELLEME:
02.11.2026
saat ikonu 17:18

Türk Eximbank Yönetim Kurulu Başkanı Osman Çelik görevinden istifa etti.

Konuya ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na () yapılan resmi açıklamada, Osman Çelik'in Türk Eximbank Yönetim Kurulu Başkanlığı’nın yanı sıra yönetim kurulu üyeliği görevinden de ayrıldığı belirtildi.

Eximbank Yönetim Kurulu Başkanı Osman Çelik görevinden istifa etti

OSMAN ÇELİK KİMDİR?

Osman Çelik, 1964 yılında Erzincan-Kemaliye’de doğdu. Ortadoğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü’nden mezun oldu. 1986-1987 yılları arasında Devlet İstatistik Enstitüsü’nde Ekonomist olarak çalıştı.1988-1995 yılları arasında Faisal Finans Kurumu Proje Değerlendirme ve Hazırlama Müdürlüğü’nde Uzman ve Baş Uzman olarak görev aldı. 1995-1999 yıllarında İhlas Finans Kurumu’nda Proje ve Pazarlama Müdürlüğü görevini sürdürdü.

2000-2005 döneminde Anadolu Finans Kurumu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüttü. 2006-2015 yılları arasında Türkiye Finans Katılım Bankası’nda sırasıyla Krediler’den ve Ticari Bankacılık’tan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı, Haziran 2015 itibariyle de Genel Müdürlük görevlerini üstlendi.

Sayın Çelik, 29 Haziran 2016 tarihinde T.C. Hazine Müsteşarlığı görevine atandı. Hazine Müsteşarlığı döneminde İslam Kalkınma Bankası İcra Kurulu Üyeliği yaptı ve G-20 Türkiye Sherpası olarak görev aldı. Aynı dönemde Dünya Bankası, EBRD, Asya Kalkınma Bankası, Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası, Ecobank, Asya Altyapı Yatırım Bankası Guvernörlüklerinin yanı sıra FSB, Finansal İstikrar Komitesi, Faizsiz Finansman Koordinasyon Kurulu ve KOSGEB İcra Kurulu üyeliği görevlerinde de bulundu.

2017-2021 yılları arasında Türk Eximbank Yönetim Kurulu Başkanlığı, Yönetim Kurulu Üyeliği ve Denetim Komitesi Başkanlığı yapan Çelik, Ekim 2018 tarihinden itibaren Vakıf Katılım Bankası A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesi ve Kredi Komitesi Başkanı olarak görev yaptı. 25 Mart 2022 tarihi itibariyle Vakıf Katılım Bankası Genel Müdürü olarak görevlendirildi.

21 Haziran 2023 tarihinde Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı olarak atanan Osman Çelik, Temmuz 2023 itibariyle Türk Eximbank Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapıyordu. 

 

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ETİKETLER
#kap
#Türk Eximbank
#Erzincan Kemaliye
#Osman Çelik
#Hazine Ve Maliye Bakan Yardımcısı
#Ekonomi
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