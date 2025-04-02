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 | Kübra Çelepi

Faizsiz 750 bin TL kredi alabilirsiniz! Bu fırsatı kaçırmayın: Halkbank şartları duyurdu

Halkbank, 750 bin TL'ye kadar faizsiz kredi desteği sağlıyor. Kadın girişimcilere 750 bin TL'ye kadar faizsiz kredi imkanı detayları sorgulanıyor. Ustalık belgesi sahibi, genç ve geleneksel mesleklerde faaliyet gösteren kadın girişimciler bu krediye başvurabilir. İşte faizsiz 750 bin TL kredi için gerekli şartlar.

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KAYNAK:
Kübra Çelepi
|
GİRİŞ:
02.04.2025
saat ikonu 16:26
|
GÜNCELLEME:
02.04.2025
saat ikonu 16:33

Halkbank, kadın esnaflara müjdeyi verdi. 750 bin TL'ye kadar faizsiz kredi imkanı sunulacak. Ustalık belgesi sahipleri, genç kadın girişimciler ve geleneksel mesleklerde faaliyet gösteren esnaf kadınlar başvurabilir. Kadın girişimciler, Halkbank şubeleri, resmi internet sitesi ve mobil uygulama üzerinden başvurularını gerçekleştirebilir.

Faizsiz 750 bin TL kredi alabilirsiniz! Bu fırsatı kaçırmayın: Halkbank şartları duyurdu

KADIN ESNAFA 750 BİN TL FAİZSİZ KREDİ

Kadın girişimcilere büyük müjde açıklandı. Halkbank, kadın esnafları desteklemek amacıyla 750 bin TL’ye kadar faizsiz kredi verecek. Belirli şartları taşıyan kadın girişimciler, bankanın sunduğu bu avantajlı kredi desteğinden faydalanabilecek.

Faizsiz 750 bin TL kredi alabilirsiniz! Bu fırsatı kaçırmayın: Halkbank şartları duyurdu

FAİZSİZ KREDİ ŞARTLARI NELER?

Halkbank’ın kadın girişimcilere özel faizsiz kredi paketinden yararlanmak için aşağıdaki kriterler gerekiyor:

  • Ustalık Belgesi Sahibi Olanlar: En az 1 yıllık ustalık belgesine sahip ve ilgili meslek kolunda son 1 yıl içinde işletme açmış olan girişimciler, 750 bin TL’ye kadar faizsiz kredi kullanabilecek.
  • Genç Kadın Girişimciler: 35 yaşını doldurmamış, KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi’ni tamamlamış ve KOSGEB tarafından onaylı bir projesi olan girişimciler için kredi limiti 300 bin TL olarak belirlendi.
  • Kaybolmaya Yüz Tutmuş Meslekler İçin Destek: Esnaf Vergi Muafiyet Belgesi’ne sahip ve geleneksel mesleklerde faaliyet gösteren kadın girişimcilere de 750 bin TL’ye kadar faizsiz kredi sağlanacak.
Faizsiz 750 bin TL kredi alabilirsiniz! Bu fırsatı kaçırmayın: Halkbank şartları duyurdu
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HALKBANK KREDİ BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

Kadın girişimciler, Halkbank şubeleri, resmi internet sitesi ve mobil uygulama üzerinden başvurularını gerçekleştirebilirler. Başvuru için kimlik, ustalık belgesi veya KOSGEB sertifikası ve işletme açılış belgeleri gerekiyor. Kadın girişimcilere sunulan faizsiz kredi desteği, işletmelerini büyütmek isteyenler için büyük bir avantaj sağlayacak.

Faizsiz 750 bin TL kredi alabilirsiniz! Bu fırsatı kaçırmayın: Halkbank şartları duyurdu
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