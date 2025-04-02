Faizsiz 750 bin TL kredi alabilirsiniz! Bu fırsatı kaçırmayın: Halkbank şartları duyurdu

Halkbank, 750 bin TL'ye kadar faizsiz kredi desteği sağlıyor. Kadın girişimcilere 750 bin TL'ye kadar faizsiz kredi imkanı detayları sorgulanıyor. Ustalık belgesi sahibi, genç ve geleneksel mesleklerde faaliyet gösteren kadın girişimciler bu krediye başvurabilir. İşte faizsiz 750 bin TL kredi için gerekli şartlar.
Halkbank, kadın esnaflara müjdeyi verdi. 750 bin TL'ye kadar faizsiz kredi imkanı sunulacak. Ustalık belgesi sahipleri, genç kadın girişimciler ve geleneksel mesleklerde faaliyet gösteren esnaf kadınlar başvurabilir. Kadın girişimciler, Halkbank şubeleri, resmi internet sitesi ve mobil uygulama üzerinden başvurularını gerçekleştirebilir.
Kadın girişimcilere büyük müjde açıklandı. Halkbank, kadın esnafları desteklemek amacıyla 750 bin TL’ye kadar faizsiz kredi verecek. Belirli şartları taşıyan kadın girişimciler, bankanın sunduğu bu avantajlı kredi desteğinden faydalanabilecek.
Halkbank’ın kadın girişimcilere özel faizsiz kredi paketinden yararlanmak için aşağıdaki kriterler gerekiyor:
Kadın girişimciler, Halkbank şubeleri, resmi internet sitesi ve mobil uygulama üzerinden başvurularını gerçekleştirebilirler. Başvuru için kimlik, ustalık belgesi veya KOSGEB sertifikası ve işletme açılış belgeleri gerekiyor. Kadın girişimcilere sunulan faizsiz kredi desteği, işletmelerini büyütmek isteyenler için büyük bir avantaj sağlayacak.