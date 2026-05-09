Fed rapor yayınladı: Finansal sistem tamamen risk altında

ABD Merkez Bankası (Fed), finansal sisteme yönelik risklerde dikkatleri bu kez petrol ve jeopolitik gerilimlere çevirdi. Fed’in yayımladığı mayıs ayı Finansal İstikrar Raporu’na göre, piyasa katılımcılarının en çok endişe ettiği başlıkların başında jeopolitik riskler ve olası petrol şoku geliyor.

Raporda, İran çatışmasının enerji piyasalarında uzun süreli arz kesintilerine yol açabileceği, bunun da enflasyonu kalıcı biçimde yüksek tutabileceği değerlendirmesi öne çıktı.

PETROL ŞOKU ENFLASYONU YENİDEN KÖRÜKLEYEBİLİR

Fed’in anketine katılanlar, enerji fiyatlarında yaşanabilecek sert bir şokun merkez bankalarını zor bir noktaya itebileceğini belirtti. Yani ekonomik büyüme yavaşlasa bile, enflasyon baskısı nedeniyle para politikasında sıkı duruş devam etmek zorunda kalabilir. Bu senaryo, piyasalarda riskten kaçışı artırabilir. Açıkçası Fed’in işaret ettiği kırılganlık tam da burada başlıyor: Petrol fiyatları, enflasyon, faizler ve yatırımcı güveni aynı anda baskı altına girebilir.

ORTA DOĞU GERİLİMİ BİRDEN FAZLA KANALDAN ETKİLEYEBİLİR

Raporda, Orta Doğu’da uzayan bir çatışmanın ABD finansal istikrarını sadece enerji fiyatları üzerinden değil, daha geniş kanallardan da etkileyebileceği vurgulandı. Fed’e göre uzun süren bir çatışma; emtia kıtlıkları, tedarik zinciri aksamaları ve küresel enflasyonda yukarı yönlü baskıyla birleşirse, ABD ve diğer ekonomilerde yavaşlama riskini artırabilir.

YAPAY ZEKA VE ÖZEL KREDİ DE RİSK LİSTESİNDE

Fed raporunda yalnızca petrol ve jeopolitik riskler yok. Yapay zeka, özel kredi piyasası, kalıcı enflasyon, parasal sıkılaşma, riskli varlıklarda düzeltme, borç sürdürülebilirliği, politika belirsizliği, siber saldırılar, uzun vadeli faizlerde yükseliş, piyasa likiditesinde sıkışma ve iş gücü piyasasındaki zayıflık da finansal istikrar açısından dikkatle izlenen başlıklar arasında yer aldı.

Yapay zeka tarafında ise hisse senedi değerlemeleri, artan sermaye harcamalarının borçla finanse edilmesi ve bunun sistemde kaldıraç etkisi yaratması öne çıkan riskler oldu. Özel kredi piyasası için de benzer bir uyarı var. Raporda, yatırımcı çekilmelerinin artması, piyasa duyarlılığının bozulması ve bazı borçluların kredi kalitesinin baskı altına girmesi halinde kredi koşullarının sıkılaşabileceği belirtildi. Bu etkinin daha geniş kredi piyasalarına yayılması da olasılıklar arasında gösterildi.