Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Fed rapor yayınladı: Finansal sistem tamamen risk altında

Fed’in mayıs ayı Finansal İstikrar Raporu’nda, jeopolitik gerilimler ve petrol şoku ABD finansal sistemi için en önemli riskler arasında gösterildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Fed rapor yayınladı: Finansal sistem tamamen risk altında
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
09.05.2026
saat ikonu 11:14
|
GÜNCELLEME:
09.05.2026
saat ikonu 11:14

ABD Merkez Bankası (), finansal sisteme yönelik risklerde dikkatleri bu kez ve jeopolitik gerilimlere çevirdi. Fed’in yayımladığı mayıs ayı Finansal İstikrar Raporu’na göre, piyasa katılımcılarının en çok endişe ettiği başlıkların başında ve olası petrol şoku geliyor.

HABERİN ÖZETİ

Fed rapor yayınladı: Finansal sistem tamamen risk altında

Bilgi Okunma süresi 55 saniyeye düşürüldü.
ABD Merkez Bankası (Fed), mayıs ayı Finansal İstikrar Raporu'nda finansal sisteme yönelik risklerde bu kez petrol ve jeopolitik gerilimlere dikkat çekti.
Piyasa katılımcılarının en çok endişe ettiği başlıkların başında jeopolitik riskler ve olası petrol şoku geliyor.
İran çatışmasının enerji piyasalarında uzun süreli arz kesintilerine yol açabileceği ve bunun enflasyonu kalıcı biçimde yüksek tutabileceği değerlendirmesi yapıldı.
Enerji fiyatlarındaki sert bir şokun, ekonomik büyüme yavaşlasa bile merkez bankalarını enflasyon baskısı nedeniyle para politikasında sıkı duruşa devam etmeye zorlayabileceği belirtildi.
Orta Doğu'daki uzayan bir çatışmanın, ABD finansal istikrarını enerji fiyatlarının yanı sıra emtia kıtlıkları, tedarik zinciri aksamaları ve küresel enflasyondaki yukarı yönlü baskı kanallarından da etkileyebileceği vurgulandı.
Raporda ayrıca yapay zeka, özel kredi piyasası, kalıcı enflasyon, parasal sıkılaşma, riskli varlıklarda düzeltme, borç sürdürülebilirliği, politika belirsizliği, siber saldırılar, uzun vadeli faizlerde yükseliş, piyasa likiditesinde sıkışma ve iş gücü piyasasındaki zayıflık gibi başlıklar da risk listesinde yer aldı.
Yapay zeka tarafında hisse senedi değerlemeleri, sermaye harcamalarının borçla finanse edilmesi ve kaldıraç etkisi öne çıkan riskler olarak belirtildi.
Özel kredi piyasası için yatırımcı çekilmeleri, piyasa duyarlılığının bozulması ve borçluların kredi kalitesinin baskı altına girmesi halinde kredi koşullarının sıkılaşabileceği uyarıları yapıldı.
Bilgi Okunma süresi 55 saniyeye düşürüldü.
Fed rapor yayınladı: Finansal sistem tamamen risk altında

Raporda, İran çatışmasının enerji piyasalarında uzun süreli arz kesintilerine yol açabileceği, bunun da enflasyonu kalıcı biçimde yüksek tutabileceği değerlendirmesi öne çıktı.

PETROL ŞOKU ENFLASYONU YENİDEN KÖRÜKLEYEBİLİR

Fed’in anketine katılanlar, enerji fiyatlarında yaşanabilecek sert bir şokun merkez bankalarını zor bir noktaya itebileceğini belirtti. Yani ekonomik büyüme yavaşlasa bile, baskısı nedeniyle para politikasında sıkı duruş devam etmek zorunda kalabilir. Bu senaryo, piyasalarda riskten kaçışı artırabilir. Açıkçası Fed’in işaret ettiği kırılganlık tam da burada başlıyor: Petrol fiyatları, enflasyon, faizler ve yatırımcı güveni aynı anda baskı altına girebilir.

ORTA DOĞU GERİLİMİ BİRDEN FAZLA KANALDAN ETKİLEYEBİLİR

Raporda, Orta Doğu’da uzayan bir çatışmanın ABD finansal istikrarını sadece enerji fiyatları üzerinden değil, daha geniş kanallardan da etkileyebileceği vurgulandı. Fed’e göre uzun süren bir çatışma; emtia kıtlıkları, tedarik zinciri aksamaları ve küresel enflasyonda yukarı yönlü baskıyla birleşirse, ABD ve diğer ekonomilerde yavaşlama riskini artırabilir.

Fed rapor yayınladı: Finansal sistem tamamen risk altında

YAPAY ZEKA VE ÖZEL KREDİ DE RİSK LİSTESİNDE

Fed raporunda yalnızca petrol ve jeopolitik riskler yok. , özel kredi piyasası, kalıcı enflasyon, parasal sıkılaşma, riskli varlıklarda düzeltme, borç sürdürülebilirliği, politika belirsizliği, siber saldırılar, uzun vadeli faizlerde yükseliş, piyasa likiditesinde sıkışma ve iş gücü piyasasındaki zayıflık da finansal istikrar açısından dikkatle izlenen başlıklar arasında yer aldı.

Yapay zeka tarafında ise hisse senedi değerlemeleri, artan sermaye harcamalarının borçla finanse edilmesi ve bunun sistemde kaldıraç etkisi yaratması öne çıkan riskler oldu. Özel kredi piyasası için de benzer bir uyarı var. Raporda, yatırımcı çekilmelerinin artması, piyasa duyarlılığının bozulması ve bazı borçluların kredi kalitesinin baskı altına girmesi halinde kredi koşullarının sıkılaşabileceği belirtildi. Bu etkinin daha geniş kredi piyasalarına yayılması da olasılıklar arasında gösterildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
49 euroya elektrikli otomobil: Çinliler piyasayı alt üst etti
Alkollü kadın direksiyon başında yakalandı: İşlem yapılınca sinir krizi geçirdi
Anneler Günü ekonomiye 100 milyar lira katkı sağlayacak
ETİKETLER
#yapay zeka
#enflasyon
#Fed
#petrol
#jeopolitik riskler
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.