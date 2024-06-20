Fed'in mesajı ile altın yönünü yukarı çevirdi! Gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları yükseldi

20 Haziran 2024 09:42 - Güncelleme : 20 Haziran 2024 09:43

Altın fiyatları, yönünü yukarı çevirdi.

Altında yön ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl faiz indirimine başlayacağına ilişkin fiyatlamaların desteği ile yönünü yukarı çevirdi.

Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0,6 yükselerek 2 bin 343 dolar seviyesinde işlem gördü.

ALTINDA FED YÜKSELİŞİ

ABD'de açıklanan ve fiyat baskıları ve istihdam piyasasında zayıflamaya işaret eden veriler ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl faiz indirimine gitmesi olasılığını artırdı.

Aynı zamanda salı günü birçok Fed yetkilisi para politikası görünümüyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Altın FED'in bu yıl faiz indirimine başlayacağına ilişkin fiyatlamaların desteği ile yükselişe geçti.

Altında iki haftanın zirvesi görüldü.

Fed'in ağustosta faizleri indirmeye başlayacağını öngörürken piyasalar ağustosta indirime yalnızca yüzde 30 olasılık verdi.

FED'in ilk indiriminin eylül ya da kasımda yapılacağı öngörüldü.

ABD'den gelen mesajlar ile altının gram fiyatı sabah saatlerinde yüzde 0,66 yükselişle 2 bin 450 TL oldu.

Çeyrek altın 4 bin TL'den, Cumhuriyet altını 15 bin 960 TL'den satılıyor.

GÖZLER AVRUPA'DA

Altın yatırımcısının gözü aynı zamanda Avrupa'da.

Bugün yatırımcılar İngiltere, İsviçre ve Norveç merkez bankalarının açıklayacakları politika faizi kararlarını izleyecek.