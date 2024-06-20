Fed'in mesajı ile altın yönünü yukarı çevirdi! Gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları yükseldi
ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden gelen faiz indirimlerinde temkinli duruş mesajları ile altın fiyatlarında görünüm pozitife döndü.Salı günü birçok Fed yetkilisi para politikası görünümüyle ilgili açıklamalarda bulundu. Fed'in mesajı altın fiyatlarını yükseltti. Gram fiyatı ise sabah saatlerinde yüzde 0,66 yükselişle 2 bin 450 TL seviyesinde işlem gördü.
Altın fiyatları, yönünü yukarı çevirdi.
Altında yön ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl faiz indirimine başlayacağına ilişkin fiyatlamaların desteği ile yönünü yukarı çevirdi.
Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0,6 yükselerek 2 bin 343 dolar seviyesinde işlem gördü.
ALTINDA FED YÜKSELİŞİ
ABD'de açıklanan ve fiyat baskıları ve istihdam piyasasında zayıflamaya işaret eden veriler ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl faiz indirimine gitmesi olasılığını artırdı.
Aynı zamanda salı günü birçok Fed yetkilisi para politikası görünümüyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Altın FED'in bu yıl faiz indirimine başlayacağına ilişkin fiyatlamaların desteği ile yükselişe geçti.
Altında iki haftanın zirvesi görüldü.
Fed'in ağustosta faizleri indirmeye başlayacağını öngörürken piyasalar ağustosta indirime yalnızca yüzde 30 olasılık verdi.
FED'in ilk indiriminin eylül ya da kasımda yapılacağı öngörüldü.
ABD'den gelen mesajlar ile altının gram fiyatı sabah saatlerinde yüzde 0,66 yükselişle 2 bin 450 TL oldu.
Çeyrek altın 4 bin TL'den, Cumhuriyet altını 15 bin 960 TL'den satılıyor.
GÖZLER AVRUPA'DA
Altın yatırımcısının gözü aynı zamanda Avrupa'da.
Bugün yatırımcılar İngiltere, İsviçre ve Norveç merkez bankalarının açıklayacakları politika faizi kararlarını izleyecek.