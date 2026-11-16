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Ekonomi
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Editor
 | Ümit Buget
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
16.11.2026
saat ikonu 09:15
|
GÜNCELLEME:
16.11.2026
saat ikonu 09:19

Silikon Vadisi'nden Jensen Huang hamlesi! Göreve dönmesi için girişimler başlatıldı

Çinli iş insanı Alice Huang ile ilişkisi iddiasıyla yürütülen casusluk soruşturması sonrası 12 Kasım'da Nvidia'daki görevlerinden ayrılan eski CEO Jensen Huang'ın koltuğuna dönmesi için Elon Musk ve teknoloji dünyasından isimler şirket yönetimine lobi başlattı. Öte yandan Huang'ın, Çin'e yönelik ihracat kısıtlamalarının ihlal edildiği iddiaları kapsamında ABD Kongresindeki üç komitenin kapalı oturumunda gönüllü olarak ifade vermeyi kabul ettiği bildirildi.

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Editor
 Ümit Buget
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Silikon Vadisi'nden Jensen Huang hamlesi! Göreve dönmesi için girişimler başlatıldı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
16.11.2026
saat ikonu 09:15
|
GÜNCELLEME:
16.11.2026
saat ikonu 09:19

ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın eski Üst Yöneticisi (CEO) 'ın görevine dönmesi için teknoloji dünyasından isimler şirketin yönetim kuruluna baskı yaparken, Huang'ın ABD Kongresindeki üç komitenin kapalı oturumunda ifade vermeyi kabul ettiği bildirildi.

Financial Times'ın (FT) haberine göre, 12 Kasım'da casus olduğu öne sürülen Çinli iş insanı Alice Huang ile ilişkisi iddiasıyla görevinden ayrılan Huang, yeniden Nvidia'nın yönetimini üstlenme ihtimalini yakın çevresiyle değerlendiriyor.

Silikon Vadisi'nden Jensen Huang hamlesi! Göreve dönmesi için girişimler başlatıldı

Huang'a yakın isimlerin desteğiyle Silikon Vadisi'nden yöneticiler, Huang'ın göreve dönmesi için şirketin yönetim kurulunu ve Beyaz Saray'ı ikna etmeye yönelik lobi çalışması başlattı.

Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi (CEO) ve birçok teknoloji yöneticisi, Nvidia’nın kurucu ortağı Jensen Huang’ın görevine iadesini talep eden dilekçeye imza atmıştı.

HUANG, ABD KONGRESİNDE İFADE VERECEK

Öte yandan Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi, İstihbarat Komitesi ve Çin Özel Komitesi, Çin'e yönelik ihracat kısıtlamalarının ihlal edildiği iddiaları kapsamında Huang'ı kapalı oturumda dinlemeye hazırlanıyor.

Çin Özel Komitesi Başkanı John Moolenaar, CBS News'e yaptığı açıklamada, Huang ve şirket temsilcilerinin gönüllü olarak ifade vermeyi kabul ettiğini belirtti.

Moolenaar, kesin tarih üzerinde görüşmelerin sürdüğünü ancak tarafların komiteyle işbirliği yapacağını söyledi.

Silikon Vadisi'nden Jensen Huang hamlesi! Göreve dönmesi için girişimler başlatıldı

NE OLMUŞTU?

Nvidia Yönetim Kurulu, 8 Kasım'da, Jensen Huang'ın yabancı istihbarat faaliyetinin hedefi olduğuna ilişkin haberlerin ardından bağımsız soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Soruşturma, Huang'ın, Pekin yönetimine bilgi aktardığı öne sürülen Çinli iş insanı Alice Huang ile yakın ilişkisi bulunduğuna ilişkin haberlerin ardından başlatılmıştı.

Bunun üzerine Nvidia, Huang'ın, başkanlık, üst yöneticilik ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinden derhal geçerli olmak üzere ayrıldığını, şirketin başkan yardımcısı ve finans direktörü Colette Kress'in geçici CEO olarak atandığını bildirmişti.

 

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