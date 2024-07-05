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Fitch Türkiye için dolar TL, enflasyon ve faiz tahmini yaptı! 'Kemer sıkmaya devam edin' mesajı verdi

Editör: Kübra Çelepi / Kaynak: tgrthaber.com
05 Temmuz 2024 10:39 - Güncelleme : 05 Temmuz 2024 10:41
Fitch Türkiye için dolar TL, enflasyon ve faiz tahmini yaptı! &#039;Kemer sıkmaya devam edin&#039; mesajı verdi

Türkiye'nin ekonomi politikalarını değerlendiren Fitch Ratings Kıdemli Direktörü ve Türkiye Analisti Erich Arispe Morales, dolar, enflasyon ve faiz tahmininde bulundu. Ayrıca Türkiye'nin ekonomi politikalarını değerlendirerek, gelecek kredi notu kararlarına ilişkin detaylar verdi.

Fitch'ten Türkiye ekonomisi açıklaması geldi.

Fitch Direktörü ve Türkiye Analisti Morales, Türkiye'ye dair enflasyon ve dolar tahmininde bulundu.

Mevcut sıkı para politikasının devam etmesi gerektiğini vurgulayan banka, Türk bankalarının borçlanma performansındaki artışına dikkat çekti

FİTCH'TEN YIL SONU DOLAR TL TAHMİNİ

Fitch Ratings Kıdemli Direktörü ve Türkiye Analisti Erich Arispe Morales, dolar karşısında TL'nin yılı 36 TL seviyesinde kapatmasını beklediğini ifade etti.

Fitch Türkiye için dolar TL, enflasyon ve faiz tahmini yaptı! 'Kemer sıkmaya devam edin' mesajı verdi - 1. Resim

CNBC-e'ye konuşan Morales, ayrıca "Türk bankalarının borçlanma performansındaki artış, uluslararası yatırımcıların sektöre olan güveninin yeniden kazanıldığını göstermesi açısından önemli." ifadelerini kullandı.

ENFLASYON TAHMİNİ

Fitch Ratings, enflasyonun da yıl sonunda yüzde 43 olarak gerçekleşmesini beklediğini ifade etti.

Morales, uygulanan politikaların tutarlı şekilde sürdürülebilirliğini ise, kredi notu açısından olumlu olarak değerlendirdi.

SIKI PARA POLİTİKASINA DEVAM MESAJI

Morales, "Politikacılar için asıl zorluk, enflasyonu benzer kategorideki ülkelere yakın seviyelere düşürmek için uzun bir süre boyunca genel sıkı politika duruşunu sürdürmektir" dedi.

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Kaynak: tgrthaber.com
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