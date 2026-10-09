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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.10.2026
saat ikonu 16:42
|
GÜNCELLEME:
09.10.2026
saat ikonu 16:42

Fon Koordinasyon Kurulu 4. kez toplandı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanan Fon Koordinasyon Kurulu, olağanüstü tasfiye sürecindeki fonlara ilişkin kritik kararlar aldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) takdirine sunulacak kanun teklifi çerçevesinde, mağdurlara yapılabilmesi planlanan 1 milyon TL'ye kadar olan ara ödemelerin teknik detayları ile fahiş kazançların iade süreçleri değerlendirildi. İşte 4. toplantıdan çıkan öne başlıklar...

Avatar
Editor
 Ümit Buget
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Fon Koordinasyon Kurulu 4. kez toplandı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.10.2026
saat ikonu 16:42
|
GÜNCELLEME:
09.10.2026
saat ikonu 16:42

tarafından yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığındaki dördüncü toplantıya , ile bu bakanlıkların ilgili kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.

Toplantıda olağan tasfiye sürecindeki fonların son durumu değerlendirilirken, olağanüstü tasfiyeye konu olacak fonlar ve sürecine ilişkin yol haritası çizildi. Bu kapsamda Meclis'e sunulacak kanun teklifiyle birlikte 1 milyon TL'ye kadar yapılması planlanan ara ödemelerin teknik altyapısı ve hazırlıkları kapsamlı şekilde gözden geçirildi.

Fon Koordinasyon Kurulu 4. kez toplandı

FAHİŞ KAZANÇLARIN İADESİ İÇİN KURUMLAR ARASI EŞ GÜDÜM

Süreç dahilinde öne çıkan bir diğer gündem maddesi ise haksız veya fahiş kazançların iadesi oldu. Açılmış olan hesaplara yapılacak iade süreçlerinde aksaklık yaşanmaması adına ilgili bakanlıklar ve denetleyici kurumlar arasında sağlanacak eş güdüm mekanizmaları detaylandırıldı.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI: "HIZLI AKSİYON ALINACAK"

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan resmi açıklamada, teknik düzeydeki kurum temsilcilerinden oluşan ekiplerin detaylı incelemelerine devam ettiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Fon Koordinasyon Kurulu, belirlenen temel ilkeler çerçevesinde ilgili kurumlarımızla eş güdüm içinde ve hızlı bir şekilde aksiyon alması yönünde çalışmalarını sürdürecektir. Teknik düzeyde kurum temsilcilerinden oluşturulan ekipler detaylı çalışmalar yapmaktadır. Her bir bağımsız düzenleyici ve denetleyici kurum, kendi alanında çalışmalarını yaparak aldığı kararları kamuoyu ile paylaşmaya devam edecektir."

https://x.com/iletisim/status/2108544429837447411?s=20

 

 

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ETİKETLER
#TBMM
#Adalet Bakanlığı
#hazine ve maliye bakanlığı
#Cevdet Yılmaz
#iletişim başkanlığı
#Ekonomi
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