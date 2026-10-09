Banka mevduatında ekim rakamları: 2 milyon TL'nin aylık getirisi belli oldu

Enflasyondaki düşüş eğiliminin sürmesi, piyasalarda faiz indirimi beklentilerini artırdı. Merkez Bankası'nın alacağı karar öncesinde nakit birikimini değerlendirmek isteyen yatırımcılar mevduat faiz oranlarına kilitlendi.

Ekim ayı verilerine göre bankalar, yeni müşterilere ve özel hesap türlerine %37 ile %44,50 arasında değişen kar payı oranları sunuyor.



İşte banka banka ekim ayı güncel mevduat faiz oranları ve getiri tablosu...