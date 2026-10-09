Banka mevduatında ekim rakamları: 2 milyon TL'nin aylık getirisi belli oldu

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İstanbul
Enflasyondaki düşüş eğiliminin sürmesi, piyasalarda faiz indirimi beklentilerini artırdı. Merkez Bankası'nın alacağı karar öncesinde nakit birikimini değerlendirmek isteyen yatırımcılar mevduat faiz oranlarına kilitlendi.
Ekim ayı verilerine göre bankalar, yeni müşterilere ve özel hesap türlerine %37 ile %44,50 arasında değişen kar payı oranları sunuyor.
İşte banka banka ekim ayı güncel mevduat faiz oranları ve getiri tablosu...
Hayat Finans
Türk Ticaret Bankası
Vakıf Katılım
QNB
N Kolay
DenizBank
Akbank
ING
Alternatif Bank
Fibabanka
Anadolubank
getirfinans
İş Bankası
TEB (Türk Ekonomi Bankası)
ON Dijital
Odea
Ziraat Dinamik
Ziraat Katılım