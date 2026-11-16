Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TRT Haber'de gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Fon krizinden etkilenen yatırımcılara yapılan ödemeler, tasfiye sürecinde gelinen son durum, sermaye piyasalarına yönelik yeni düzenlemeler ve emekliler için hazırlanan çalışmalar hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

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HABERİN ÖZETİ Fon krizinde ne kadar geri alındı? Cevdet Yılmaz rakamları tek tek açıkladı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TRT Haber'de fon krizi mağdurlarına yapılan ödemeler, sermaye piyasalarına yönelik yeni düzenlemeler ve emeklilere yönelik çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu. Fon ödemelerinde bugüne kadar toplam 161 milyar lira ödeme yapıldı ve sadece 3 fon kaldı, olağan tasfiye süreci büyük ölçüde tamamlandı. Olağanüstü ödemelerde toplam 444 bin 987 tekil yatırımcıya ödeme yapıldı, 10 bin 771 yatırımcıya henüz ödeme yapılmadı. Sermaye piyasalarında yanlış yapanlara yönelik yaptırımlar ağırlaştırılacak ve denetim sistemleri etkinleştirilecek. Gelecek sene enflasyon hedefi yüzde 21 olarak belirlendi. Emeklilerin durumunu iyileştirmeye yönelik, enflasyonun üzerinde artışı hedefleyen bir çalışma yıl sonundan önce Meclis'e sunulacak.

"161 MİLYAR ÖDEME YAPTIK"

Fon ödemelerinde kamu kaynaklarının kullanılmadığının altını çizen Yılmaz, vatandaşların endişe etmemesi gerektiğini belirterek, "Vatandaşlarımız müsterih olsun, hiçbir şey kayıt dışı değil burada. Bugüne kadar 161 milyar ödeme yaptık" dedi.

"SADECE 3 FON KALDI"

Geçen cuma 33,4 milyar lira ödendiğini aktaran Yılmaz "Burada toplam 55 bin 821 tekil yatırımcının alacağı tamamen ödenmiş durumda. 55,4 milyar lira nakit, 12,6 milyar ayni olmak üzere 68 milyar lira bu olağan tasfiyelerde dört şirketin altındaki 94 fona ödendi ve bunlar kapandı. Sadece 3 fon kaldı. Dolayısıyla olağan tasfiye sürecinin aşağı yukarı bittiğini söyleyebiliriz" diye konuştu.

415 BİN 955 TEKİL YATIRIMCIYA ÖDEME YAPILDI

Şu anda kanunun öngördüğü üzere 1 milyon liraya kadar ödemeleri bu fonlarda gerçekleştirme gayreti içinde olduklarını belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

Cuma günü itibarıyla söylüyorum. 415 bin 955 tekil yatırımcıya ödeme yapmışız. 337 bin 56 tekil yatırımcının alacağının tamamı ödenmiş durumda. Nakdî olarak 89,3 ayni olarak 3,6 milyar olmak üzere toplam 92,9 milyar lira bu olağanüstü ödemelerde kullanılmış durumda. Bugüne kadar toplam olağan ve olağanüstü tüm ödemelerde toplam 444 bin 987 tekil yatırımcıya ödeme yapılmış. Hiç ödeme yapmadığımız sadece 10 bin 771 yatırımcı var. Net yatırım tutarını alan veya portföy değerinin tamamını alan 371 bin 21 kişi. Yani 371 bin 21 kişi bu ara ödeme sürecini tamamlamış oldu. Ya net yatırım tutarının tamamını ya da portföy değerinin tamamı kendisine ödenmiş oldu. Nihai ödeme değil bu. Dolayısıyla 119 fonda nakdî olarak 144,7 milyar lira, ayni olarak 16,2 milyar olmak üzere yaklaşık 161 milyar lira ödemiş olduk bugüne kadar.

"ARA ÖDEMELERİ BİTİRMEYİ PLANLIYORUZ"

Ara ödeme anlamında geriye 84 bin 737 kişi kaldı sistemde. Bir taraftan TMSF'deki çalışmalar, geri kazanım elde edeceğimiz kazanımlar, diğer birtakım fonlarda kalmış belli varlıklar, likide çevrilebilir kaynaklar. Bütün bunları önümüzdeki kısa zamanda tamamlayıp, son taksit ödememizi yapıp ara ödemeleri bitirmeyi planlıyoruz.

YAPTIRIMLAR DAHA AĞIR HÂLE GETİRİLECEK

SPK'nın, yapay zekâyla manipülasyonların daha hızlı görülüp hataların insan eli değmeden tespit edilmesine yönelik çalışma yürüttüğünü bildiren Yılmaz, şunları kaydetti:

Şu an çıkardığımız kanun olağanüstü tasfiyeyi yönetmek üzere çıkardığımız bir kanundu. Yeni bir hazırlık yaptık o da aşağı yukarı olgunlaştı. Gelecek haftaya artık tamamlayıp grubumuza taslak olarak veririz diye tahmin ediyorum. Sermaye piyasaları konusunda yanlış yapanlara, hukuk dışına çıkanlara dönük yaptırımlar daha ağır hâle getirilecek. Denetim sistemleri etkinleştirilecek.

ENFLASYONDA YÜZDE 21 HEDEFİ

Enflasyonla mücadelede kararlı olduklarını anlatan Yılmaz, gelecek sene için yüzde 21'i hedeflediklerini anlattı.

Emeklilerin durumunu iyileştirmeye dönük yeni bir çalışma yaptıklarını ve yıl sonundan önce bu kanunu Meclis'e ileteceklerini hatırlatan Yılmaz "Bu sadece asgari emeklilerle ilgili değil, sistemin ve emeklilerin geneline ilişkin bir çalışma. Prim ödeme gün sayısı gibi, yaş gibi faktörler de bu çalışmada tartışılan konular. Her hâlükârda emeklimize enflasyonun üzerinde bir artışı hedefleyen bir çalışmayı tamamlayıp Meclis'imizin takdirine sunacağımızı ifade edebilirim” şeklinde konuştu.