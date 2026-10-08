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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
08.10.2026
saat ikonu 09:17
|
GÜNCELLEME:
08.10.2026
saat ikonu 09:29

Fonda ilk ödeme bugün: 455 bin kişiyi ilgilendiren takvim netleşti

Fon soruşturması kapsamında mağdur olan 455 bini aşkın yatırımcı için hazırlanan tasfiye ve ödeme takvimi netleşti. İlk etapta 17 fondaki 43 bin 643 kişiye ödemeler bugün itibarıyla başlarken, ekim ayı içinde 1 milyon liraya kadar olan ana para ödemelerinin tamamlanması hedefleniyor. İşte fon krizinde izlenecek yol haritası ve tüm detaylar...

Avatar
Editor
 Ümit Buget
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Fonda ilk ödeme bugün: 455 bin kişiyi ilgilendiren takvim netleşti
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
08.10.2026
saat ikonu 09:17
|
GÜNCELLEME:
08.10.2026
saat ikonu 09:29

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, fon soruşturmasına ilişkin sürecin son durumu ve bundan sonra atılacak adımlar konusunda Meclis Genel Kurulunu bilgilendirdi. Fon krizinde bugüne kadar atılan adımları anlatan Yılmaz, bundan sonra yürütülecek çalışmalar hakkında da bilgi verdi. Tasfiye kapsamındaki fonlarda yatırımcıların haklarının korunması için gerekli çalışmaların yürütüldüğünü belirtirken, spekülasyon ve manipülasyon yoluyla haksız kazanç sağlayanların hukuk önünde hesap vereceğini söyledi. Yılmaz, "Hukuk dışı eylemlerde bulunan kim olursa olsun bunun sonuçlarına katlanacak" dedi.

HABERİN ÖZETİ

Fonda ilk ödeme bugün: 455 bin kişiyi ilgilendiren takvim netleşti

Bilgi Okunma süresi 32 saniyeye düşürüldü.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, fon soruşturmasıyla ilgili gelinen son durumu ve atılacak adımları Meclis Genel Kurulu'nda bilgilendirdi.
Tasfiye kapsamındaki fonlarda yatırımcıların haklarının korunması için çalışmalar yürütülüyor ve spekülasyon yapanlar hukuk önünde hesap verecek.
Piyasalarda sistemik bir risk bulunmuyor ve bu süreçte hazine kaynağı kullanılmayacak.
Olağanüstü tasfiye süreci 5-6 ay içinde tamamlanacak ve 1 milyon liraya kadar ana para ödemeleri yapılacak.
Olağanüstü tasfiye kapsamında, MKK tarafından hesaplanacak net yatırım tutarına göre en fazla 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılacak.
Odine hisselerindeki inceleme sonucunda 21 kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
Olağan tasfiye kapsamındaki A1 Capital, Bulls ve Pardüs'ün 17 fonunda bulunan 43 bin 643 yatırımcıya bugün ödeme yapılıyor.
Bilgi Okunma süresi 32 saniyeye düşürüldü.
Fonda ilk ödeme bugün: 455 bin kişiyi ilgilendiren takvim netleşti

PİYASALARDA SİSTEMİK RİSK YOK: "HAZİNE KAYNAĞI KULLANILMAYACAK"

Piyasalarda sistemik bir risk bulunmadığına dikkat çeken Yılmaz, "5 Ekim 2026 itibarıyla, tasfiyedeki fonların toplam portföy değeri, hane halkının finansal varlıklarının yüzde 2,4’üne karşılık gelmektedir. Tasfiye hâlindeki 131 fon, toplam fon sayısının yüzde 4,6’sını, toplam portföy değerinin ise yüzde 7,7’sini oluşturmaktadır. Diğer bir ifadeyle sorun fon piyasasının sınırlı bir alanında yaşanmıştır. Ayrıca bu süreçte oluşan özel zararlar için hazine kaynağının kullanılmayacağıdır" diye konuştu. Yılmaz, bir taraftan yaşanan sorundan olumsuz etkilenenlerin haklarına yönelik adımları atılırken, diğer taraftan benzer sorunların tekrar yaşanmaması için gerekli idari ve hukuki tedbirleri hayata geçirdiklerini vurguladı.

Fonda ilk ödeme bugün: 455 bin kişiyi ilgilendiren takvim netleşti

İZMİLEN YOL HARİTASI: NİHAİ TASFİYE 5-6 AY İÇİNDE TAMAMLACAK

Yılmaz, tasfiye sürecinde izlenecek yol haritası hakkında şunları söyledi:

"Merkezî Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerinin tamamlanmasından sonra, geriye kalan dört şirket ve altlarındaki fonlarla ilgili olağanüstü tasfiye süreci başlayacak. Atlas şirketinin olağan yöntemle tasfiyesi üzerinde de çalışılmaktadır. Olağanüstü tasfiyenin özünü 1 milyon liraya kadar ana paranın ödenmesi oluşturmaktadır. Fon alacaklarının tahsili ve borçların ödenmesi kapsamında çalışmalar sürdürülecek, nihai tasfiye bakiyesi oluşturulacaktır. Bu süreç 5-6 ay olarak hedeflenmektedir. Meclisimizin takdirine sunulacak olağanüstü tasfiye kurallarını içeren taslak Kanun Teklifi’nin yasalaşması hâlinde, ekim ayı içinde 1 milyon liraya kadar anapara ödemelerinin yapılacağını öngörüyoruz."

NET YATIRIM ALGORİTMASIYLA 1 MİLYON LİRAYA KADAR ARA ÖDEME

Olağanüstü tasfiye kapsamında ise hak kazanılacak ödemeye mahsuben ara ödemenin yapılacağı bilgisini veren Yılmaz "Ara ödemede MKK tarafından hesaplanacak net yatırım tutarı esas alınacaktır. Ara ödeme en fazla 1 milyon lira olacaktır. MKK kapsamında net yatırım tutarı algoritması yazıldı. Takasbank’tan fiyat bilgisi alındıktan sonra tutarlar hesaplanacaktır. Hak sahipliği fon ve hesap bazında belirlenecektir. Olağan ve olağanüstü tasfiyelerin ekim ayı içinde yapılması ile birlikte, 455 bin 758 kişinin çok büyük bir bölümü ödemelerini tamamen almış olacaklardır" dedi.

Fonda ilk ödeme bugün: 455 bin kişiyi ilgilendiren takvim netleşti

ODİNE HİSSELERİNDE İNCELEME: 21 KİŞİYE SUÇ DUYURUSU

Soruşturmanın idari ve hukuki boyutuna ilişkin de bilgi veren SPK, Odine hisselerindeki inceleme sonucunda, 21 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Bu kişiler arasında, tutuklanan Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız da yer alıyor.

RASYONEL DAĞILIM: İLK ETAPTA 43 BİN 643 KİŞİ PARASINI ALIYOR

Tasfiyesi öngörülen 131 fonda toplam 455 bin 758 tekil yatırımcı bulunuyor. Kurumsal dağılım ve süreç şöyle ilerliyor:

  • Ziraat Bankası: Sorumlu olduğu 125 fonda 151 bin 247 tekil yatırımcı bulunuyor.
  • İş Bankası: Sorumlu olduğu 6 fonda 388 bin 718 tekil yatırımcı yer alıyor.
  • Bugün Ödeme Alanlar: Olağan tasfiye kapsamındaki A1 Capital, Bulls ve Pardüs’ün 17 fonunda bulunan 43 bin 643 yatırımcıya bugün ödeme yapılıyor.
  • Özel Fonlar: Bu şirketlerin 49 özel fonunda bulunan 2 bin 98 kişinin problemleri kendi özel süreçlerinde çözülecek.
  • Atlas Portföy: Atlas şirketindeki 16 fonda bulunan 56 bin 614 kişiye ise gerekli teminatların alınması hâlinde olağan tasfiye kuralları ile ödemeler gerçekleştirilecek.

 

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