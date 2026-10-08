8 Ekim 2026 döviz kurları | Dolar ve euro yükselişe geçti

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İstanbul
Döviz piyasasında 8 Ekim Perşembe günü hareketli başladı. Piyasadaki gelişmeleri yakından izleyen yatırımcılar ve vatandaşlar güncel kurları takip etmeyi sürdürürken, dolar ve euro günü yükselişle açtı. İşte 8 Ekim 2026 itibarıyla güncel dolar ve euro fiyatları...
DOLAR NE KADAR?
Alış (TL): 49,2014 TL
Satış (TL): 49,2278 TL
EURO NE KADAR?
Alış (TL): 55,2599 TL
Satış (TL): 55,3239 TL