8 Ekim 2026 döviz kurları | Dolar ve euro yükselişe geçti

Döviz piyasasında 8 Ekim Perşembe günü hareketli başladı. Piyasadaki gelişmeleri yakından izleyen yatırımcılar ve vatandaşlar güncel kurları takip etmeyi sürdürürken, dolar ve euro günü yükselişle açtı. İşte 8 Ekim 2026 itibarıyla güncel dolar ve euro fiyatları...