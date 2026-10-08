8 Ekim 2026 altın fiyatları | Altın fiyatları yükselişe geçti

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İstanbul
ABD Merkez Bankasının (Fed) eylül ayı toplantı tutanaklarının ardından altın fiyatları sınırlı da olsa yükselişe geçti. Uluslararası piyasalarda ons altın 4 bin 140 dolar seviyelerinden işlem görürken, gram altının yeni fiyatı da belli oldu. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 8 Ekim 2026 altın fiyatları...
GRAM ALTIN
Gram Altın Alış: 6.552,59₺
Gram Altın Satış:6.553,51₺
ÇEYREK ALTIN
Çeyrek Altın Alış: 10.821,00₺
Çeyrek Altın Satış: 10.968,00₺
YARIM ALTIN
Yarım Altın Alış: 21.649,00₺
Yarım Altın Satış: 21.930,00₺
TAM ALTIN
Tam Altın Alış: 43.206,00 ₺
Tam Altın Satış: 43.719,00₺
22 AYAR BİLEZİK
22 Ayar Bilezik Alış: 6.046,80₺
22 Ayar Bilezik Satış: 6.286,90₺