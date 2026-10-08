8 Ekim 2026 altın fiyatları | Altın fiyatları yükselişe geçti

ABD Merkez Bankasının (Fed) eylül ayı toplantı tutanaklarının ardından altın fiyatları sınırlı da olsa yükselişe geçti. Uluslararası piyasalarda ons altın 4 bin 140 dolar seviyelerinden işlem görürken, gram altının yeni fiyatı da belli oldu. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 8 Ekim 2026 altın fiyatları...