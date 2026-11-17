Küresel yatırım bankası Goldman Sachs, altın piyasasına ilişkin dikkat çeken tahminlerini açıkladı. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sıkı para politikasının kısa vadede altın fiyatlarını baskılamaya devam edebileceğini belirten banka, yatırımcıları yüksek oynaklığa karşı uyardı. Ancak uzun vadeli beklenti farklı. Goldman Sachs'a göre Fed'in faiz indirimlerine başlamasıyla altın yeniden güçlü bir yükseliş sürecine girebilir.

ALTINDA KISA VADELİ DALGALANMA UYARISI

Goldman Sachs'ın yayımladığı analizde, altın fiyatlarının yakın dönemde baskı altında kalabileceğine dikkat çekildi. Fed'in sıkı para politikasını sürdürmesinin değerli metal üzerinde olumsuz etki yaratabileceğini belirten banka, piyasadaki fiyat hareketlerinin daha dalgalı bir seyir izleyebileceğini değerlendirdi.

Bankaya göre altının kısa vadeli performansında belirleyici unsurlardan biri, Fed'in para politikasında nasıl bir yol izleyeceği olacak.

GOLDMAN SACHS'TAN 5.600 DOLARLIK ALTIN TAHMİNİ

Kısa vadeli risklere rağmen Goldman Sachs, altının uzun vadeli yükseliş potansiyeline güveniyor. Banka stratejistleri, Fed'in faiz indirimlerine yönelmesiyle birlikte altın fiyatlarının yeniden güç kazanabileceğini öngörüyor.

Goldman Sachs'ın tahminlerine göre ons altın, 2027 yılı sonunda 4.650 dolara, 2028 yılı sonunda ise 5.600 dolara ulaşabilir. Böylece banka, kısa vadede temkinli bir görünüm ortaya koyarken önümüzdeki yıllar için yükseliş beklentisini korumuş oldu.

MERKEZ BANKALARININ ALTIN ALIMLARI FİYATLARI DESTEKLİYOR

Goldman Sachs'ın uzun vadeli iyimserliğinin arkasında yalnızca Fed'in olası faiz indirimleri bulunmuyor.

Banka, dünya genelindeki merkez bankalarının düzenli altın alımlarının da değerli metal için önemli bir destek oluşturduğuna işaret etti. Özellikle merkez bankalarının yapısal nitelik taşıyan alımlarının piyasadaki talebi güçlü tuttuğunu belirten stratejistler, bu eğilimin altın fiyatlarını uzun vadede desteklemeye devam edebileceğini vurguladı.