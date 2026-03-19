Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Gram altın çakıldı! Zafer Ergezen'den canlı yayında elinde altın olan yatırımcıya zarar uyarısı

Altın fiyatları çakılıyor. FED kararları ve jeopolitik gerilim emtia piyasasını sallıyor. Zafer Ergezen, altındaki sert geri çekilmenin ardından elinde altın tutanlara seslendi. TGRT Haber canlı yayınına katılan Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen, altında 4.650–4.700 TL bandını 'alım fırsatı' olarak işaretledi. Ancak risklerin sürdüğünü belirtti.

19.03.2026
saat ikonu 12:05
19.03.2026
saat ikonu 12:05

Emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, TGRT Haber canlı yayınında küresel piyasalardaki son gelişmeleri değerlendirdi. ABD Merkez Bankası’nın () faiz kararı, jeopolitik riskler ve emtia fiyatlarındaki sert hareketlere dikkat çeken Ergezen, özellikle , ve tarafında kritik seviyelere işaret etti.

FED KARARI VE PİYASALARA ETKİSİ

FED’in faizleri sabit tutmasının beklendiğini ancak açıklamaların “şahin” tonda geldiğini belirten Ergezen, bunun piyasalarda satış baskısını artırdığını söyeyerek "Zaten düşüş beklentimiz vardı. FED’in faiz kararı ve aynı zamanda yaşanan saldırılar düşüşün boyutunu bir miktar artırmış durumda" dedi. Ergezen’e göre yüksek faiz beklentisinin devam etmesi, doların güçlü kalmasına ve ekonomik yavaşlama endişelerinin artmasına neden oluyor.

ALTIN İÇİN KRİTİK SEVİYELER

Altın fiyatlarında yaşanan sert geri çekilmeye dikkat çeken Ergezen, 4.650–4.700 bandının önemli bir destek haline geldiğini vurgulayarak "4.650–4.700 bandı artık önemli bir destek seviyesi. Ben burasını alım fırsatı olarak görüyorum" şeklinde konuştu.

Ancak yatırımcıları risklere karşı uyaran Ergezen, özellikle stop-loss kullanımının önemine dikkat çekti ve "4.650 altındaki kapanışlarda mutlaka zarar kes yapılmalı, pozisyonlar kapatılmalı" dedi.

Elinde altın bulunduran yatırımcılar için ise mevcut seviyelerde satışın doğru olmayacağını ifade eden Ergezen, "Bu kadar düşüşten sonra satış önermem. Artık destek seviyelerindeyiz, tepki yükselişlerini görmek gerekir" dedi.

UZUN VADELİ HEDEFLER ZAYIFLADI MI?

Daha önce dile getirilen ons altında 6.000 dolar ve gram altında 10.000 TL hedeflerine ilişkin değerlendirmede bulunan Ergezen, FED’in son açıklamalarının bu beklentileri zayıflattığını söyeyerek "Faizlerin yüksek kalacağı ve hatta artabileceği ihtimali oluştu. Bu da o hedeflerin gerçekleşmesini zorlaştırıyor" dedi.

GÜMÜŞTE GÖRÜNÜM DAHA ZAYIF

Gümüş fiyatlarının altına kıyasla daha olumsuz bir görünüm sergilediğini belirten Ergezen, bunun temel nedeninin ekonomik yavaşlama beklentisi olduğunu ifade eden Ergezen, "Endüstriyel talep zayıflayacağı için gümüşün altına göre fırsat olduğunu söylemek zor. Kısa vadede gümüşte toparlanma beklentisi sınırlı" ifadesini kullandı.

BİTCOİN VE PİYASALARDA GENEL GÖRÜNÜM

Kripto varlıklarda da satışların hızlandığını belirten Ergezen, 70 bin seviyesinin kritik olduğunu ifade etti ve genel olarak tüm piyasalarda desteklerin test edildiğini söyleyerek "Bugün itibarıyla birçok piyasada destekler kırıldı, alt desteklere yaklaşmış durumdayız" dedi.

PETROL FİYATLARINDA SERT YÜKSELİŞ

Jeopolitik gelişmelerin petrol piyasasında ciddi risk oluşturduğunu belirten Ergezen, enerji tesislerine yönelik saldırıların fiyatları yukarı taşıdığını söyleyen Ergezen, "Petrol ve doğalgaz tesislerinin vurulması arz endişelerini artırdı. Bu da fiyatları yukarı itiyor. Bu artık bir enerji savaşına dönüşmüş durumda. Sadece arz değil, piyasaya ulaşamayan enerji de fiyatları yukarı taşıyor." diyerek Brent petrolün 115 doların üzerine çıktığını hatırlattı.

ERGEZEN’E GÖRE MEVCUT TABLODA:

Altın: Kısa ve uzun vadede alım fırsatı, ancak riskli

Gümüş: Altına göre daha zayıf görünüm

Kripto: Kritik desteklerde

Petrol: Jeopolitik risklerle yukarı yönlü baskı altında

“Savaşın seyri ve FED politikaları belirleyici olmaya devam edecek.”

