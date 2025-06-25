Gram altın, çeyrek altın ne kadar? İşte 25 Haziran 2025 altın fiyatları

Altın, İsrail ile İran arasındaki çatışmalar sonrasında ateşkesin sağlanmasıyla düşüşe geçti. Altın piyasasında en düşük 4 milyon 256 bin 51 lira, en yüksek 4 milyon 280 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, dün gün sonunda yüzde 1,7 azalışla 4 milyon 256 bin 51 lira oldu.

Serbest piyasada şu sıralar gram altın 4.239,54 TL'den, çeyrek altın ise 7.017,00 TL seviyesinden işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

İşte 25 Haziran 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

25 HAZİRAN 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 4.239,14

Satış 4.239,54

25 HAZİRAN 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 6.944,00

Satış 7.017,00

25 HAZİRAN 2025 YARIM NE KADAR?

Alış 13.891,00

Satış 14.035,00

25 HAZİRAN 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 27.697,00

Satış 27.940,00

25 HAZİRAN 2025 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 3.327,76 dolar

Satış 3.328,15 dolar