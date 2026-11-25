Küresel piyasalarda değerli metallerde yaşanan dalgalanma ve satış baskısı gümüş fiyatlarında da etkisini gösterdi. Ons gümüş (XAG/USD), gün içinde 40 dolar eşiğinin altına sarkarak 39,9485 dolar seviyesine geriledi.

Günlük Değişim: Yaklaşık yüzde 2,34'lük geri çekilme kaydedildi.

Gün İçi Bandı: Gün aralığının 39,3037 dolar ile 41,4684 dolar arasında şekillendiği görüldü; önceki kapanış 40,9077 dolar, açılış ise 40,9590 dolar seviyesindeydi.

GRAM GÜMÜŞTE DE AŞAĞI YÖNLÜ SEYİR

Ons fiyatındaki gerilemeye paralel olarak yurt içinde gram gümüş (XAG/TRY) de kayıplarını genişletti. Piyasa ekranlarına göre gram gümüş 65,1627 lira seviyesine indi.

Günlük Seyir: Günlük kayıp yüzde 2,22 civarında gerçekleşirken, gün içinde 64,2705 lira ile 67,4524 lira aralığında işlem görüldü.

Kasım Ayı Görünümü: Ayın ilk yarısında 80 lira bandının üzerinde seyreden gram gümüşte kasım ortasından itibaren hızlanan geri çekilme, son günlerde 65 lira civarında denge arayışına dönüştü.

GÜMÜŞTEKİ DÜŞÜŞÜ BESLEYEN BAŞLIKLAR

Piyasalardaki fiyatlamalarda değerli metaller üzerindeki baskının birkaç ana başlıkta toplandığı görülüyor: