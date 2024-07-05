Gümüş fiyatının yükseliş kaderi bugün açıklanacak ABD verisine bağlı

05 Temmuz 2024 13:32 - Güncelleme : 05 Temmuz 2024 13:33

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2024'ün parıldayan güvenli limanı gümüş Türkiye saati ile 15.30’da açıklanacak olan ABD istihdam verisini bekliyor.

Gümüşün yükseliş hikayesi ABD verilerine bağlı olacak.

Gümüşe yatırım yapanlar yılık ilk yarısında en kazançlı çıkanlar oldu.

Gümüşün ons fiyatı kritik veri öncesi 30,61 dolar seviyesinden işlem görürken gümüşün gram fiyatı ise alış 31,68 lira, satış 32,78 liradan fiyatlanıyor.

GÜMÜŞ FİYATI YÜKSELECEK Mİ?

Gümüş, 2024 yılının ilk yarısında en çok kazandıran yatırım aracı oldu.

ABD verilerinde ortalama saatlik kazanç verisinin yüzde 0,4, Tarım Dışı İstihdam verisinin 194.000 ve İşsizlik verisinin %4 olarak açıklanması bekleniyor.

ABD verisi beklentiden güçlü gelirse gümüş tarafına satış gelebilir.

Verilerin zayıf gelmesi halinde gümüşte artış yaşanması bekleniyor.

Geçtiğimiz haftalarda ons gümüşte sert geri çekilmeler yaşandı.

Ons gümüş için 30 USD desteğinin ve 22 USD’den gelen yükselen trendin kırılmış olmasıydı öne çıktı.

Çarşamba günü sert bir yükselişle ons gümüş 30 dolar üzerine tırmandı. Böylece 30 dolar direnci kırıldı.

Ons gümüş fiyatı en kısa sürede 30,90 doları görmezse ons gümüş alçalabilir.

ABD VERİSİ GÜMÜŞÜ NASIL ETKİLER?

Ortalama Saatlik Kazançlar beklentilerden yüksek gelirse ons gümüş negatif etkilenir aksi yaşanırsa tam tersi durum oluşur.

Tarım Dışı İstihdam beklentilerden yüksek gelirse ons gümüş negatif etkilenir aksi durumda tersi meydana gelir.

İşsizlik Verisi beklentilerden yüksek gelirse ons gümüş pozitif ayrışır tam tersi durumda negatif etkilenir.