Benzin ve motorin fiyatları, indirim ve zam gelişmelerine bağlı olarak değişmeye devam ederken, vatandaşlar da güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarını merak edip araştırıyor. Brent petrol fiyatlarında süren dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları da hareketli bir seyir izliyor. Bu kapsamda 31 Mart 2026 tarihli akaryakıt, benzin, motorin ve LPG fiyatları arama motorlarında sıkça sorgulanıyor. Peki, benzin, motorin ve LPG fiyatları bugün ne kadar? Akaryakıt ürünlerine; benzin, motorin, LPG ve mazota herhangi bir zam ya da indirim yapıldı mı? İşte 31 Mart 2026 itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları sizinle.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Güncel benzin, motorin, LPG fiyatları: 31 Mart 2026 Akaryakıt, benzin, motorin, LPG fiyatı zam, indirim geldi mi? 31 Mart 2026 tarihi itibarıyla benzin, motorin ve LPG fiyatları, Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve güncel zam/indirim gelişmeleriyle hareketli bir seyir izlemeye devam etmektedir. 31 Mart 2026 itibarıyla ülke genelinde ortalama benzin litre fiyatı 63.49 TL, motorin litre fiyatı 76.00 TL ve LPG litre fiyatı 30.37 TL olarak belirtilmiştir. Geçtiğimiz Cumartesi günü motorine 6 lira 23 kuruşluk bir zam yapıldığı ve bu zammın ardından akaryakıt fiyatlarına henüz ek bir zam ya da indirim gelmediği ifade edilmiştir. İstanbul Anadolu ve Avrupa yakası için benzin, motorin ve LPG fiyatları ayrı ayrı listelenmiştir. Türkiye'de akaryakıt fiyatlarının, gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payı eklenerek KDV hariç rafineri satış fiyatının belirlenmesiyle hesaplandığı açıklanmıştır.

AKARYAKIT BENZİN, MOTORİN, LPG FİYATLARI

Motorin ve benzine zam gelmesinin ardından ülke genelinde ortalama akaryakıt fiyatları 31 Mart 2026 itibariyle şu şekilde:

•Benzin litre fiyatı: 63.49 TL

•Motorin litre fiyatı: 76.00 TL

•LPG litre fiyatı: 30.37 TL

AKARYAKIT, BENZİN, MOTORİN, LPG FİYATI ZAM, İNDİRİM GELDİ Mİ?

Geçtiğimiz Cumartesi günü motorine 6 lira 23 kuruşluk gerçekleşen zammın ardından akaryakıt fiyatlarına bir zam ya da indirim henüz gelmedi.

İstanbul Anadolu ve Avrupa yakasında litre başına satış fiyatı şu şekilde:

BENZİN FİYATI

İstanbul Anadolu Yakası Benzin Fiyatı: 62.38 TL

İstanbul Avrupa Yakası Benzin Fiyatı: 62.52 TL

MOTORİN, MAZOT FİYATI

İstanbul Anadolu Yakası Motorin Fiyatı: 74.73 TL

İstanbul Avrupa Yakası Motorin Litre Fiyatı: 74.87 TL

LPG FİYATI

İstanbul Anadolu Yakası LPG Fiyatı: 29.69 TL

İstanbul Avrupa Yakası LPG Fiyatı: 30.29 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye’de benzin ve motorin yani akaryakıt fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ile EPDK payı eklenerek KDV hariç rafineri satış fiyatı belirleniyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı ise Akdeniz-İtalyan piyasasında açıklanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ile günlük dolar kuru baz alınarak hesaplanıyor. Bu veriler doğrultusunda, belirli bir fiyat değişim farkına göre gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı ortaya çıkıyor.