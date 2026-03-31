Güncel benzin, motorin, LPG fiyatları: 31 Mart 2026 Akaryakıt, benzin, motorin, LPG fiyatı zam, indirim geldi mi?

Benzin ve motorin fiyatları, indirim ve zam gelişmelerine bağlı olarak değişmeye devam ederken, vatandaşlar da güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarını merak edip araştırıyor. Brent petrol fiyatlarında süren dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları da hareketli bir seyir izliyor. Bu kapsamda 31 Mart 2026 tarihli akaryakıt, benzin, motorin ve LPG fiyatları arama motorlarında sıkça sorgulanıyor. Peki, benzin, motorin ve LPG fiyatları bugün ne kadar? Akaryakıt ürünlerine; benzin, motorin, LPG ve mazota herhangi bir zam ya da indirim yapıldı mı? İşte 31 Mart 2026 itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları sizinle.
Motorin ve benzine zam gelmesinin ardından ülke genelinde ortalama akaryakıt fiyatları 31 Mart 2026 itibariyle şu şekilde:
•Benzin litre fiyatı: 63.49 TL
•Motorin litre fiyatı: 76.00 TL
•LPG litre fiyatı: 30.37 TL
Geçtiğimiz Cumartesi günü motorine 6 lira 23 kuruşluk gerçekleşen zammın ardından akaryakıt fiyatlarına bir zam ya da indirim henüz gelmedi.
İstanbul Anadolu ve Avrupa yakasında litre başına satış fiyatı şu şekilde:
BENZİN FİYATI
İstanbul Anadolu Yakası Benzin Fiyatı: 62.38 TL
İstanbul Avrupa Yakası Benzin Fiyatı: 62.52 TL
MOTORİN, MAZOT FİYATI
İstanbul Anadolu Yakası Motorin Fiyatı: 74.73 TL
İstanbul Avrupa Yakası Motorin Litre Fiyatı: 74.87 TL
LPG FİYATI
İstanbul Anadolu Yakası LPG Fiyatı: 29.69 TL
İstanbul Avrupa Yakası LPG Fiyatı: 30.29 TL
Türkiye’de benzin ve motorin yani akaryakıt fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ile EPDK payı eklenerek KDV hariç rafineri satış fiyatı belirleniyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı ise Akdeniz-İtalyan piyasasında açıklanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ile günlük dolar kuru baz alınarak hesaplanıyor. Bu veriler doğrultusunda, belirli bir fiyat değişim farkına göre gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı ortaya çıkıyor.