Güncel fındık fiyatları ve hasat tarihi netleşti! İşte Fatsa, Giresun, Ünye TMO günlük fındık maliyetleri

30 Haziran 2024 10:55 - Güncelleme : 30 Haziran 2024 10:54

Fındığın hasadı için geri sayım başladı. Fındıkta hasat zamanı belli oldu.

Fındık fiyatları 30 Haziran 2024 kaç TL oldu sorusu, fındık alım satımı ile uğraşanlar başta olmak üzere birçok kişi tarafından sıklıkla araştırılıyor.

Fındık üreticileri hasat tarihinin açıklanacağı tarihi bekliyor.

Hasat günleri Ağustos'ta başlıyor.

2024 YILI FINDIK HASAT TARİHLERİ

Karadeniz fındık bölgesinde hasat zamanı sahil kolunda 1-10 Ağustos, orta kolda 10-20 Ağustos, yüksek kolda ise 20 Ağustos' tan sonra başlayacak.

Fındığın olgunlaşma zamanı farklı olduğundan toplama zamanları da farklılık gösterebilir.

GÜNCEL FINDIK FİYATLARI KAÇ TL?

Fındık maliyetleri, arz talep dengesine göre belirlenmeye devam ediyor.

Günlük fındık maliyetleri ise sıklıkla sorgulanıyor.

Kocaeli, Ordu, Sakarya, Akçakoca, Çarşamba, Düzce, Fatsa, Giresun, Samsun, Trabzon, Terme, Ünye, Zonguldak, TMO günlük fındık maliyetleri brüt hesaplanıyor.

Fındık ticaretinde fındıkların brüt fiyatından stopaj %2 ve borsa tescil %01 – 02 olmak üzere toplam %2,01 – 2,02 oranında kesinti yapılıyor.

2024 yılına 101 liradan başlayan fındık fiyatı son dönemde durağan bir süreç izledi.

Fındık fiyatları geçtiğimiz aylarda 110 TL ile 90 TL arasında fiyatlandı.

Fındık fiyatları, 30 Haziran 2024 itibarıyla 120 TL bandını zorluyor.

Ordu’da 115 liradan 112 liraya düşen fındık fiyatı Samsun’da 113 liraya ve Giresun’da ise 125 liraya kadar geriledi.

FINDIK ALIM FİYATI NE KADAR?

Fiskobirlik 26 Haziran tarihinden itibaren geçerli olacak yeni alım fiyatını açıkladı.

Fiskobirlik 50 randıman kabuklu fındık alım fiyatı 110 TL oldu.

Çakıldak fındık alım fiyatı ise 2 TL daha yükselerek 112 TL olarak gerçekleşti.

Yeni fiyatlar üzerinden üretici, piyasada faaliyette bulunan fındık tüccarlarına veya TMO’ya fındıklarını satar.