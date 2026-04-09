Türkiye’nin enerji bağımsızlığı vizyonunun en stratejik kalelerinden biri olan ve Avrasya bölgesinin en prestijli sektörel platformu kabul edilen SolarEX İstanbul, 8 Nisan 2026’da kapılarını rekor bir katılımcı trafiğiyle açtı. Güneş enerjisi teknolojileri ve Depolamada küresel ligin en önemli oyuncularını ağırlayan organizasyon, ilk gününde gördüğü yoğun ilgiyle Türkiye’nin bu alandaki "küresel merkez" konumunu bir kez daha tescilledi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Güneşin merkezinde dev buluşma! SolarEX İstanbul kapılarını tüm dünyaya açtı SolarEX İstanbul, Türkiye'nin enerji bağımsızlığı vizyonunun stratejik bir parçası olarak, güneş enerjisi teknolojileri ve depolama alanında küresel ligin önemli oyuncularını bir araya getiren prestijli bir sektörel platform olarak 8 Nisan 2026'da rekor katılımcı trafiğiyle açıldı. Fuarın açılışına Gana, Burundi, Mısır, Guatemala ve Kamboçya Büyükelçileri gibi diplomatik temsilciler ile çeşitli ülkelerden Başkonsoloslar ve Ticaret Temsilcileri katıldı. SolarEX İstanbul, iklim kriziyle mücadele ve ekonomik kalkınma için hayati bir ekosistem olarak tanımlanıyor ve üç gün boyunca sektörün nabzını tutacak. Fuar kapsamında 400'den fazla katılımcı firma, 1000'den fazla dünya markasının en yeni nesil güneş panellerini, enerji depolama çözümlerini ve anahtar teslim projelerini sergiliyor. TESAB, EMBER, EHAE, ENSİA, EÜD gibi sektörün önde gelen sivil toplum kuruluşları özel oturumlarla fuara bilgi derinliği katıyor. BTM iş birliğiyle oluşturulan Startup Alanı, geleceğin enerji çözümlerini sergilerken, 2. Geleneksel Çatı GES Yarışması da fuar alanında gerçekleştiriliyor.

DİPLOMATİK VE TİCARİ KATILIMDA ZİRVE NOKTASI

Fuarın resmi açılış töreni, küresel diplomasiyi ve iş dünyasını buluşturan adeta bir "Enerji Zirvesi" niteliği taşıdı. Uluslararası ilginin odağında gerçekleşen kurdele kesim törenine; Milli Teknoloji ve Yapay Zeka Genel Müdürü’nün yanı sıra Gana, Burundi, Mısır, Guatemala ve Kamboçya Büyükelçileri katıldı. Ayrıca Angola, Irak, Arnavutluk, Karadağ ve Pakistan Başkonsolosları; Azerbaycan Cumhuriyeti Ticaret Temsilcisi ve Ofis Başdanışmanı, DEİK Türkiye-Lübnan İş Konseyi Başkanı, MÜSİAD Enerji ve Çevre Sektör Kurulu Başkanı ile Kayseri ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanları törende hazır bulundu. TEDAŞ Proje Müdürü, İstanbul Anadolu Yakası OSB Başkanı ve sektörün çatı kuruluşlarının başkanları da törene eşlik ederek Türkiye’nin enerji vizyonuna tam destek verdiler.

KÜRESEL ENERJİ DÖNÜŞÜMÜNÜN STRATEJİK ÜSSÜ

Açılış konuşmalarında vurgulanan temel mesaj, SolarEX İstanbul’un sadece bir ticaret fuarı olmanın ötesinde, iklim kriziyle mücadele ve ekonomik kalkınma için hayati bir ekosistem olduğu yönündeydi. Yerli ve yabancı yüzlerce dev firmanın sahne aldığı, binlerce profesyonel ziyaretçinin akın ettiği organizasyon, üç gün boyunca sektörün nabzını tutmaya devam edecek. 400’den fazla katılımcı firmanın 1000’den fazla dünya markasının en yeni nesil güneş panellerini, yenilikçi enerji depolama çözümlerini ve anahtar teslim projelerini sergilediği fuar kapsamında, milyarlarca dolarlık yeni iş hacminin temellerinin atılması bekleniyor.

ENERJİNİN GELECEĞİ BU OTURUMLARDA YAZILIYOR: DEV KURUMLAR SAHNE ALIYOR!

SolarEX İstanbul, teknoloji şovunun yanı sıra enerji dünyasının karar vericilerini ve en güçlü sivil toplum kuruluşlarını aynı akademik platformda buluşturuyor. Türkiye ve dünya enerji ajandasına yön veren; TESAB, EMBER, EHAE, ENSİA, EÜD, GÜNEŞDER, BESCA, GÜNDER, EDİDER, YEYKAD, EDEDER, EDSİS, PİLDER, SOLAR 3GW, GÜYAD, GEADER, E-MOD ve BASAM gibi dev kurumların gerçekleştireceği özel oturumlar, fuara eşsiz bir bilgi derinliği katıyor.

Bu stratejik oturumlarda; küresel enerji politikalarından en yeni depolama teknolojilerine, güncel mevzuat değişikliklerinden yeni nesil akıllı şebekelere kadar sektörün tüm hayati konuları masaya yatırılıyor. Sektör paydaşlarının ve uzman isimlerin sürdürülebilirlikten dijital dönüşüme uzanan vizyoner sunumları, katılımcılara yeni bir yol haritası sunuyor.

GELECEĞİN TEKNOLOJİLERİ SOLAREX İSTANBUL İLE ŞEKİLLENİYOR

BTM ile Teknoloji Girişimciliği: Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) iş birliğiyle oluşturulan Startup Alanı, yarının enerji çözümlerini bugünden vitrine çıkararak fuara dinamik ve yenilikçi bir vizyon aşılıyor.

2. GELENEKSEL ÇATI GES YARIŞMASI

Geçen yılki büyük ilginin ardından artık bir SolarEX klasiğine dönüşen yarışma, fuar alanında rekabet rüzgarları estiriyor. Mühendislik becerisinin süratle birleştiği bu etapta, profesyonel ekipler "kusursuz kurulum" standartlarını yeniden tanımlıyor.

Gücünü güneşten alan SolarEX İstanbul, açılış günündeki ziyaretçi rekoru ve tam not alan organizasyon yapısıyla, Türkiye’nin enerji arenasında sarsılmaz bir lider olduğunu tüm dünyaya bir kez daha kanıtladı. Sektörün kalbinin attığı bu dev buluşma, 9 ve 10 Nisan tarihlerinde 09.00 - 18.00 saatleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

