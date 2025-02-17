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 | Murat Makas

Haftalardır kazandıran altın için kritik uyarı geldi

Son dönemde finans piyasalarının odağında olan altın, yedi hafta üst üste kazandırma serisini sürdürürken, uzmanlar bu hızlı yükselişin ardından bir düzeltme hareketi gelebileceğine dikkat çekiyor.

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Haftalardır kazandıran altın için kritik uyarı geldi
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
17.02.2025
saat ikonu 10:40
|
GÜNCELLEME:
17.02.2025
saat ikonu 10:40

Güvenli liman olarak bilinen altın hem yerel hem de küresel ekonomik belirsizliklerin etkisiyle talep görmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta ons altın 2942 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görürken, gram altın da 3423 liraya kadar yükseldi. Bu artış, 2024 yılında da altını güvenli bir yatırım aracı olarak gören yatırımcıların yüzünü güldürdü.

TRUMP DÖNEMİ VE ALTIN TALEBİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın yeniden seçilmesi, piyasalarda yeni bir dalga yarattı. Trump'ın ticaret politikaları ve şahin söylemleri, küresel ticaret savaşı endişelerini artırırken, yatırımcıları güvenli liman olan altına yönlendirdi.

FED VE ENFLASYON BASKISI

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikaları altının geleceğini şekillendirecek en önemli faktörlerden biri olarak görülürken, yüksek enflasyon verileri Fed'in faiz indirimi konusunda daha temkinli hareket edeceğine işaret ediyor. Bu da altın fiyatlarında kısa vadede dalgalanmalara neden olabilir.

MERKEZ BANKALARININ ALTIN STOKLARI ARTIYOR

Dünya Altın Konseyi’nin raporuna göre, 2024 yılında özellikle çin gibi büyük ekonomiler, rezervlerini güçlendirmek için altın alımlarını hızlandırdı. Bu durum, altın fiyatlarında yüksek talebin süreceğine işaret ediyor.


Uzmanlar, altına yatırım yapacakları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Yüksek fiyat seviyelerinden yapılacak alımların, olası bir düzeltme hareketi sonrasında kayıplara neden olabileceğine vurgu yapıyorlar. Bu nedenle, altın piyasasının dikkatle izlenmesi ve doğru zamanlamayla yatırım yapılması gerektiği belirtiliyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

ONS ALTIN ne kadar?
Ons altın güne 2885 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2878 dolar, en yüksek de 2904 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2903 dolardan işlem geçiyor.
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