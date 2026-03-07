Hong Kong’da kripto kabusu: Otel odasında kaçırıldı, milyonluk varlıklarını kaybetti

Hong Kong’da yaşanan olay, kripto para sahiplerinin güvenliği konusunda yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi. Kentteki bir otelde kalan 25 yaşındaki Çin vatandaşı bir kişi, gece saatlerinde odasında saldırıya uğradı.

Hong Kong polisinin verdiği bilgilere göre olay, Hung Hom bölgesinde Man Lok Street yakınlarında bulunan bir otelde meydana geldi. Cumartesi günü saat 03.52 sıralarında yapılan ihbar üzerine polis ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Polis kayıtlarına göre mağdur, üç erkek ve bir kadından oluşan dört kişi tarafından otel odasında kıstırıldı. Saldırganlar fiziksel şiddet uygulayarak mağduru kripto para hesabına erişmeye zorladı. Ardından yaklaşık 5 milyon Hong Kong doları değerindeki kripto varlık, zorla başka bir hesaba transfer ettirildi.

SANAYİ BİNASINA GÖTÜRÜP GÜMÜŞLERİNİ DE ALDILAR

Polis açıklamasına göre saldırganlar, mağduru daha sonra başka bir noktaya götürdü. Kurbanın, bir sanayi binasında bulunan başka bir daireye götürüldüğü belirtildi. Burada mağdurun yaklaşık 1 milyon Hong Kong doları değerindeki gümüş varlıkları da alındı. Böylece saldırının toplam zararı 6 milyon Hong Kong dolarına ulaştı.

POLİS GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATTI

Hong Kong polisi olayın ardından geniş kapsamlı bir soruşturma başlattı. Güvenlik kameraları ve dijital kayıtlar incelenerek saldırganların kimliğinin belirlenmeye çalışıldığı bildirildi.